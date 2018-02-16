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    Гол Виллиана после двух передач пятками признан лучшим в АПЛ за январь

    Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил победителя в номинации «лучший гол января».

    Награда досталась полузащитнику «Челси» Виллиану за гол в ворота «Брайтона» (4:0, 24 тур).

    29-летний бразилец забил ударом с линии штрафной после передач Эдена Азара и Миши Батшуайи пятками.

    Виллиан принял участие в 26 играх текущего чемпионата и отметился четырьмя голами. После 27 туров команда Антонио Конте занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Premierleague.com

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    16.02.2018 13:09
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 14:35

      ШЕДЕВР!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 16 февраля 2018, 13:31

      Супер гол

      0
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