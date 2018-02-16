Гол Виллиана после двух передач пятками признан лучшим в АПЛ за январь

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил победителя в номинации «лучший гол января».

Награда досталась полузащитнику «Челси» Виллиану за гол в ворота «Брайтона» (4:0, 24 тур).

29-летний бразилец забил ударом с линии штрафной после передач Эдена Азара и Миши Батшуайи пятками.

Виллиан принял участие в 26 играх текущего чемпионата и отметился четырьмя голами. После 27 туров команда Антонио Конте занимает четвертое место в турнирной таблице.