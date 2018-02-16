Гол Виллиана после двух передач пятками признан лучшим в АПЛ за январь

ШЕДЕВР!
Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил победителя в номинации «лучший гол января».
Награда досталась полузащитнику «Челси» Виллиану за гол в ворота «Брайтона» (4:0, 24 тур).
29-летний бразилец забил ударом с линии штрафной после передач Эдена Азара и Миши Батшуайи пятками.
Виллиан принял участие в 26 играх текущего чемпионата и отметился четырьмя голами. После 27 туров команда Антонио Конте занимает четвертое место в турнирной таблице.
El gol de Willian ante el Brighton ha sido nominado para el mejor del mes de enero en la #EPL es una joya! #CFC pic.twitter.com/V4qdg1Z02N— Chelsea FC (@ChelseaFcMI) 8 февраля 2018 г.