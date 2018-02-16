Клуб Витселя предложил Иньесте контракт на 35 миллионов в год. Испанец примет решение в марте

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте контракт с годовым окладом 35 миллинов евро. Об этом сообщил ресурс Diario Gol.

Представители китайского клуба дважды прилетали в Барселону на встречу с агентами 33-летнего хавбека. Игрок сборной Испании не дал ответа и попросил время до конца марта. Сообщается, что китайский клуб выходил на контакт с футболистом в декабре, но тот отказался от трансфера.

В текущем сезоне Иньеста забил один мяч и отдал два результативных паса в 27 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Воспитанник сине-гранатовых выступает за главную команду с 2003 года.