Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клуб Витселя предложил Иньесте контракт на 35 миллионов в год. Испанец примет решение в марте

Клуб Витселя предложил Иньесте контракт на 35 миллионов в год. Испанец примет решение в марте

16 февраля 2018, 12:51
8

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте контракт с годовым окладом 35 миллинов евро. Об этом сообщил ресурс Diario Gol.

Представители китайского клуба дважды прилетали в Барселону на встречу с агентами 33-летнего хавбека. Игрок сборной Испании не дал ответа и попросил время до конца марта. Сообщается, что китайский клуб выходил на контакт с футболистом в декабре, но тот отказался от трансфера.

В текущем сезоне Иньеста забил один мяч и отдал два результативных паса в 27 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Воспитанник сине-гранатовых выступает за главную команду с 2003 года.

Источник: Diario Gol
Испания. Примера Барселона Испания Тяньцзинь Цюаньцзянь
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1518775670
Не уйдет
Ответить
DOCTOR PENALTY
1518775787
Немного рановато.
Ответить
фанатище
1518776562
Выигрывает Ла Лигу и Кубок и за беззаботной жизнью.
Ответить
Павел Буре
1518780553
не хочется чтобы он уходил, но коут пришел под основу. я бы на его месте наверно ушел бы.
Ответить
Fin035
1518784147
Иньеста в Барсе навсегда! Не думаю, что он громко словил!
Ответить
Александр ЗА
1518787065
Да
Ответить
Cules2013
1518792163
35 лямов - это мощно, но у Иньесты пожизненный контракт с Барсой. Сомневаюсь, что он его на 1 год заключил)) Хотя, если честно, Иньеста более чем заслужил такой подарок под конец карьеры. Я лично за это его не стану осуждать, если что.
Ответить
Йост
1518842536
Надо подождать немного, а потом уже думать...
Ответить
Главные новости
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
3
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
2
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
3
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Все новости
Все новости
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
Вчера, 19:30
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
Вчера, 13:56
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
Вчера, 09:54
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+