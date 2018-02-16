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    Клуб Витселя предложил Иньесте контракт на 35 миллионов в год. Испанец примет решение в марте

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте контракт с годовым окладом 35 миллинов евро. Об этом сообщил ресурс Diario Gol.

    Представители китайского клуба дважды прилетали в Барселону на встречу с агентами 33-летнего хавбека. Игрок сборной Испании не дал ответа и попросил время до конца марта. Сообщается, что китайский клуб выходил на контакт с футболистом в декабре, но тот отказался от трансфера.

    В текущем сезоне Иньеста забил один мяч и отдал два результативных паса в 27 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

    Воспитанник сине-гранатовых выступает за главную команду с 2003 года.

    Источник: Diario Gol

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    16.02.2018 12:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +458

      Йост 17 февраля 2018, 07:42

      Надо подождать немного, а потом уже думать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 февраля 2018, 17:42

      35 лямов - это мощно, но у Иньесты пожизненный контракт с Барсой. Сомневаюсь, что он его на 1 год заключил)) Хотя, если честно, Иньеста более чем заслужил такой подарок под конец карьеры. Я лично за это его не стану осуждать, если что.

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 февраля 2018, 16:17

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 февраля 2018, 15:29

      Иньеста в Барсе навсегда! Не думаю, что он громко словил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 февраля 2018, 14:29

      не хочется чтобы он уходил, но коут пришел под основу. я бы на его месте наверно ушел бы.

      0
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      Рейтинг: +46

      фанатище 16 февраля 2018, 13:22

      Выигрывает Ла Лигу и Кубок и за беззаботной жизнью.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 13:09

      Немного рановато.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 16 февраля 2018, 13:07

      Не уйдет

      3
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