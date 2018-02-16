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  • Галицкий: «Продажа «Магнита» – непростое решение. Буду заниматься детско-юношеским футболом»

Галицкий: «Продажа «Магнита» – непростое решение. Буду заниматься детско-юношеским футболом»

16 февраля 2018, 12:30
14

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о решении продать 29% акций «Магнита».

«Я 25 лет возглавлял компанию, это достаточно большой срок, и я думаю, что пришло время что-то изменить в своей жизни, потому что мне кажется, что это было хорошее время.

Я думаю, что это непростое для меня решение было по причине того, что это слишком долгий процесс был, и все-таки я основал эту компанию, но время идет и ничего не вечно. Стало толчком то, что инвесторы не совсем видят так дальше ситуацию как акционеры компании.

Я предприниматель, я все равно больше сосредоточен на прибыльности, на EBITDA компании, на низком долге, и нынешнему рынку требуются другие вещи: требуется рост, требуется количество открытий, требуется like for like, и агрессия.

Это послужило для меня основанием, я думаю, что я не должен стоять поперек этого процесса, и если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Когда я думал о продаже, ВТБ это лучшее, что могло быть в данном случае, потому что у них достаточно большой опыт работы в этой области и есть успешные покупки розничных компаний, где они добились успеха.

Мне уже 50 лет – это возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать. Я буду жить в Краснодаре, наверное, буду заниматься детско-юношеским футболом», – сказал Галицкий.

Ранее бизнесмен сказал, что сосредоточится на развитии «Краснодара».

Источник: Rambler спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (14)
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Mr Rikko
1518773481
Просто безграничное уважение этому человеку, который так вкладывается в развитие футбола. Эх, если бы у нас было в стране больше людей, готовых вкладывать заработанные деньги в развитие спорта, науки, образования, а не просто распихивающих миллионы по карманам... Если бы...
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Чикомас
1518773504
Повезло Краснодару с олигархом...Да и всему нашему футболу в общем...
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OfaZavr
1518773952
удачи в любых начинаниях в будущем Сергею Николаевичу!
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DOCTOR PENALTY
1518776722
+++Успехов СНГ, желаю сделать быков ТОП-клубом в Европе!
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С@НЁК.
1518778663
Мужик!
Ответить
BAIv
1518781900
можно и акции фк Краснодар продать процентов 29 , если решение 70% принимает
Ответить
SPACE TRUCKIN
1518786711
похоже,единственный вменяемый человек в российском футболе...верю,что у Галицкого всё получится и его примеру в развитии детско-юношеского футбола последуют и другие владельцы клубов...
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андрей андреев
1518795037
Вот и ещё у одного бизнес отжали. Или кто то думает что это он сам продал?
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bolela_16
1518933258
держись, мужик!!!
Ответить
Argon
1518954342
Лишь бы Магнит не превратился в Почту России
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