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    Галицкий: «Продажа «Магнита» – непростое решение. Буду заниматься детско-юношеским футболом»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о решении продать 29% акций «Магнита».

    «Я 25 лет возглавлял компанию, это достаточно большой срок, и я думаю, что пришло время что-то изменить в своей жизни, потому что мне кажется, что это было хорошее время.

    Я думаю, что это непростое для меня решение было по причине того, что это слишком долгий процесс был, и все-таки я основал эту компанию, но время идет и ничего не вечно. Стало толчком то, что инвесторы не совсем видят так дальше ситуацию как акционеры компании.

    Я предприниматель, я все равно больше сосредоточен на прибыльности, на EBITDA компании, на низком долге, и нынешнему рынку требуются другие вещи: требуется рост, требуется количество открытий, требуется like for like, и агрессия.

    Это послужило для меня основанием, я думаю, что я не должен стоять поперек этого процесса, и если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Когда я думал о продаже, ВТБ это лучшее, что могло быть в данном случае, потому что у них достаточно большой опыт работы в этой области и есть успешные покупки розничных компаний, где они добились успеха.

    Мне уже 50 лет – это возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать. Я буду жить в Краснодаре, наверное, буду заниматься детско-юношеским футболом», – сказал Галицкий.

    Ранее бизнесмен сказал, что сосредоточится на развитии «Краснодара».

    Источник: Rambler спорт

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    16.02.2018 12:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1168

      Argon 18 февраля 2018, 14:45

      Лишь бы Магнит не превратился в Почту России

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 февраля 2018, 08:54

      держись, мужик!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      roma1984007 17 февраля 2018, 17:15

      Удачи Краснодар !!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      gak71 16 февраля 2018, 21:53

      Достойный бизнесмен, таких очень мало. Завидуйте детям Краснодара у них будет лучшая академия и после неё их точно не бросят, он всё выстроит чтобы они стали успешными, ибо сам такой и доказал что может этим с людьми делиться!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 февраля 2018, 18:30

      Вот и ещё у одного бизнес отжали. Или кто то думает что это он сам продал?

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 16 февраля 2018, 17:42

      Каждый имеет право тратить свои деньги как хочет...но почему бы Асманову и Абромовичу наряду с зарубежными не купить российских клубов середняков таких как Ротор...Крылья..Тогда бы их точно никто не упрекал

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 февраля 2018, 16:52

      "... Я буду жить в Краснодаре, наверное, буду заниматься детско-юношеским футболом", – сказал Галицкий.... Настораживает слово НАВЕРНОЕ... Надеемся, что это слово можно зачеркнуть...
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 16 февраля 2018, 16:11

      похоже,единственный вменяемый человек в российском футболе...верю,что у Галицкого всё получится и его примеру в развитии детско-юношеского футбола последуют и другие владельцы клубов...

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 16 февраля 2018, 15:56

      Дайте ему Гос поддержку. И самое главное не мешайте, со своими "блатными" должностями.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 февраля 2018, 14:51

      можно и акции фк Краснодар продать процентов 29 , если решение 70% принимает

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