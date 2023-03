Галицкий: «Продажа «Магнита» – непростое решение. Буду заниматься детско-юношеским футболом»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о решении продать 29% акций «Магнита».

«Я 25 лет возглавлял компанию, это достаточно большой срок, и я думаю, что пришло время что-то изменить в своей жизни, потому что мне кажется, что это было хорошее время.

Я думаю, что это непростое для меня решение было по причине того, что это слишком долгий процесс был, и все-таки я основал эту компанию, но время идет и ничего не вечно. Стало толчком то, что инвесторы не совсем видят так дальше ситуацию как акционеры компании.

Я предприниматель, я все равно больше сосредоточен на прибыльности, на EBITDA компании, на низком долге, и нынешнему рынку требуются другие вещи: требуется рост, требуется количество открытий, требуется like for like, и агрессия.

Это послужило для меня основанием, я думаю, что я не должен стоять поперек этого процесса, и если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Когда я думал о продаже, ВТБ это лучшее, что могло быть в данном случае, потому что у них достаточно большой опыт работы в этой области и есть успешные покупки розничных компаний, где они добились успеха.

Мне уже 50 лет – это возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать. Я буду жить в Краснодаре, наверное, буду заниматься детско-юношеским футболом», – сказал Галицкий.

Ранее бизнесмен сказал, что сосредоточится на развитии «Краснодара».