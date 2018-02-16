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    УЕФА продлил соглашение с «Газпромом»

    УЕФА продлил контракт с ПАО «Газпром». Об этом сообщила пресс-служба союза.

    «Газпром» является ценным партнером Лиги чемпионов УЕФА с момента начала нашего сотрудничества в 2012 году, и мы рады продлить отношения еще на три года.

    «Газпром» – не только лидер в своей сфере, но и компания, которая обладает богатым футбольным наследием. Мы подходим к началу нового цикла Лиги чемпионов УЕФА и с нетерпением ждем момента, когда наше сотрудничество получит развитие», – сказал маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн.

    Органы начали сотрудничество в 2012 году.

    Источник: УЕФА

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    16.02.2018 12:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 19:05

      Санкции санкциями, а денюжки не пахнут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 16 февраля 2018, 15:54

      - УЕФА: мы бы хотели с вами продлить соглашение, предлагаем сохранить условия.
      - Газпром: ну не знаю, у наших команд плохо получается играть футбол,
      - УЕФА: ни слова больше.

      Спустя неделю:
      ЦСКА - Црвена звезда - 0-5
      Зенит - Селтик - 5-0
      Шальке ждет своего соперника в финале ЛЧ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 16 февраля 2018, 14:28

      вообще не удивили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 16 февраля 2018, 12:17

      в стране нищета, а они лч спонсируют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Jack24 16 февраля 2018, 15:49

      так пусть Лукойл отдаст все свои деньги бедным раз нищета в стране!Газпром помимо Зенита ещё 5 клубов спонсирует в футболе...короче если б твой ум понимал сколько там денег направо и налево кидают помимо футбола,то осознал(+все скулящие про народные деньги) что ЛЧ и Зенит это капля в море.

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