УЕФА продлил соглашение с «Газпромом»

УЕФА продлил контракт с ПАО «Газпром». Об этом сообщила пресс-служба союза.

«Газпром» является ценным партнером Лиги чемпионов УЕФА с момента начала нашего сотрудничества в 2012 году, и мы рады продлить отношения еще на три года.

«Газпром» – не только лидер в своей сфере, но и компания, которая обладает богатым футбольным наследием. Мы подходим к началу нового цикла Лиги чемпионов УЕФА и с нетерпением ждем момента, когда наше сотрудничество получит развитие», – сказал маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн.

Органы начали сотрудничество в 2012 году.