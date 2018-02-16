Фернандо совершил подборов больше, чем все футболисты «Атлетика»

Полузащитник «Спартака» Фернандо стал лучшим в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» по количеству подборов на чужой половине поля, сообщает InStat. Сама игра завершилась со счетом 1:3.

Легионер российской команды записал на свой счет 16 подборов. Все футболисты «Атлетика» при этом совершили за матч лишь 15 подобных действий на половине «Спартака».

Стоит отметить, что в текущем сезоне Фернандо имеет показатель в среднем 4,7 подбора на чужой половине за 90 минут в розыгрыше чемпионата России.