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  • Фернандо совершил подборов больше, чем все футболисты «Атлетика»

Фернандо совершил подборов больше, чем все футболисты «Атлетика»

16 февраля 2018, 11:07
25

Полузащитник «Спартака» Фернандо стал лучшим в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» по количеству подборов на чужой половине поля, сообщает InStat. Сама игра завершилась со счетом 1:3.

Легионер российской команды записал на свой счет 16 подборов. Все футболисты «Атлетика» при этом совершили за матч лишь 15 подобных действий на половине «Спартака».

Стоит отметить, что в текущем сезоне Фернандо имеет показатель в среднем 4,7 подбора на чужой половине за 90 минут в розыгрыше чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Фернандо
Комментарии (25)
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Кинстифа
1518770385
и всего его усилия псу под хвост из за Кутепова с Ребровым(((
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insider_retro
1518770416
Доминирование в подборах, обводках и т.п. - это хорошо! А преимущества в голах не хватило и пропустили больше, чем надо. Надеюсь, в Испании игра сложится поудачливей - кому надо, те забьют, а кому надо, те не допустят голов! Всё поправимо! Шансы пропадут только после свистка!
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oyabun
1518770593
Вот уж к кому претензий нет по игре, так это к Фернандо. Очень старался и это было видно. Но один в поле не Воин.
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Отчаянный Пердун
1518770877
самое интересное что Матч тв выбрал к показу матчи где наши проиграли и только Локо порадовал но этот матч не показали!
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Дядя Серёжа
1518770951
Всё было прилично, кроме счёта.
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OfaZavr
1518772780
прям во всем наши лучшие кроме счета на табло, но к Фернандо и вправду нет претензий как и к Глушакову старались на полную.
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zigbert
1518776704
Счет все же не по игре но мячи влетали в ворота Спартака с необъяснимой легкостью.
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Пестрый
1518778023
Ага вот на все эти удачные действия Фернандо наложил свою резолюцию вратарь Ребров) проще говоря насрал)) И стоило этому бедному бразильцу рвать здесь в мороз жилы если в воротах стоит это лупоглазое чмо и пускает все что летит в эти ворота???
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Svoysvoemubrat
1518790792
Играет команда, а если половина не готова, а некоторые просто тупят, то в одиночку не вытянешь.
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СШГЭС
1518791373
По цифрам наши вообще молодцы, только счет хреновый.
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