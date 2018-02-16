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    Фернандо совершил подборов больше, чем все футболисты «Атлетика»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо стал лучшим в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» по количеству подборов на чужой половине поля, сообщает InStat. Сама игра завершилась со счетом 1:3.

    Легионер российской команды записал на свой счет 16 подборов. Все футболисты «Атлетика» при этом совершили за матч лишь 15 подобных действий на половине «Спартака».

    Стоит отметить, что в текущем сезоне Фернандо имеет показатель в среднем 4,7 подбора на чужой половине за 90 минут в розыгрыше чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 11:07
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +718

      Антимат 16 февраля 2018, 17:48

      А Ребров больше всех пропустил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 16 февраля 2018, 17:47

      понятно,что хотят выдавить,хоть что-то позитивное...да, хорош Фернандо,Кутепов по выигранным единоборствам...Но результат на табло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 16 февраля 2018, 17:42

      А удача подобрала других.
      Их...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 16 февраля 2018, 17:29

      По цифрам наши вообще молодцы, только счет хреновый.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 16 февраля 2018, 17:19

      Играет команда, а если половина не готова, а некоторые просто тупят, то в одиночку не вытянешь.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 февраля 2018, 15:33

      От этого счет на табло не изменился.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      Поль 16 февраля 2018, 15:09

      Ну согласитесь, Спартак играл здорово: пасы вперед с минимальным количеством касаний, с большим количеством ударов и с дальней дистанции, высокий прессинг, английская скорость, красивая форма)). Но было красиво ведь! Три гола!!! Массимо, вы ведь защитник!..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 16 февраля 2018, 13:59

      Больше всего настораживает игра Квинси. А точнее ее отсутствие. Минимум полезных действий в его исполнении вчера за весь матч.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Евгений Агеев 16 февраля 2018, 17:20

      Зато золотые бутсы.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +842

      sined1951 > Евгений Агеев 16 февраля 2018, 18:29

      Вы правы, Квинси сыграл слабо.

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 16 февраля 2018, 13:47

      Ага вот на все эти удачные действия Фернандо наложил свою резолюцию вратарь Ребров) проще говоря насрал)) И стоило этому бедному бразильцу рвать здесь в мороз жилы если в воротах стоит это лупоглазое чмо и пускает все что летит в эти ворота???

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 13:25

      Счет все же не по игре но мячи влетали в ворота Спартака с необъяснимой легкостью.

      6
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      Рейтинг: +101

      thorgrimm > zigbert 16 февраля 2018, 15:31

      Вот тут согласен, смотрел матч и понять не мог что происходит

      2
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