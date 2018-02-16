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    Гаттузо остался зол из-за разгрома «Лудогорца»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассчитывал обыграть «Лудогорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с более крупным счетом.

    «Я не могу назвать эту игру идеальной, так как мы можем играть еще лучше, даже учитывая, что играть в Европе непросто. «Лудогорец» мог создать нам проблемы, но мы зацепились за счет 3:0. Не думаю, что он справедлив. Мы могли забить еще и сыграть намного лучше.

    Я действительно зол, потому что мы не развивали наши атаки так, как должны были. Что меня успокаивает, так это уверенность команды. Сегодня проявили себя даже те, кто получает мало игрового времени. Я хочу, чтобы все мои футболисты были готовы играть, когда предоставляется шанс», – заявил Гаттузо в интервью Sky Sport Italia.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Лудогорец» – «Милан» завершился со счетом 0:3. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Милане.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 08:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 13:12

      Рисовка для самоутверждения, это часть футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 16 февраля 2018, 11:34

      понты послепобедные..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 февраля 2018, 11:16

      Ещё недавно был на грани отставки, а теперь выездному разгрому не доволен - такими темпами, скоро условной ничьей с Барселоной на выезде будет расстроен)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 февраля 2018, 10:05

      Узнаю Носорожище! Пару игр обрисовались неплохими, и многие их "звезды" уже могли расслабиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 16 февраля 2018, 09:29

      лютует газмясовец

      интересно, что получится
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 февраля 2018, 09:13

      3-0 на выезде тоже хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > ПФК ЦСКА Моscow 16 февраля 2018, 10:06

      Он с заделом на будущее говорит.

      0
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