Гаттузо остался зол из-за разгрома «Лудогорца»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассчитывал обыграть «Лудогорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с более крупным счетом.

«Я не могу назвать эту игру идеальной, так как мы можем играть еще лучше, даже учитывая, что играть в Европе непросто. «Лудогорец» мог создать нам проблемы, но мы зацепились за счет 3:0. Не думаю, что он справедлив. Мы могли забить еще и сыграть намного лучше.

Я действительно зол, потому что мы не развивали наши атаки так, как должны были. Что меня успокаивает, так это уверенность команды. Сегодня проявили себя даже те, кто получает мало игрового времени. Я хочу, чтобы все мои футболисты были готовы играть, когда предоставляется шанс», – заявил Гаттузо в интервью Sky Sport Italia.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Лудогорец» – «Милан» завершился со счетом 0:3. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Милане.