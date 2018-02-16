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    Фернандеш: «У меня редко получается делать хет-трики, а в этом розыгрыше Лиги Европы их уже два»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» (3:2) оценил собственную игры. В данной встрече португалец оформил хет-трик.

    Ответная игра пройдет в Москве 22 февраля.

    – Сильно волновался, когда бил пенальти в концовке первого тайма?

    – Я понимал, что это важнейший момент матча. Что нужно забивать и переламывать ситуацию. Если бы не реализовал пенальти, себе бы этого не простил.

    – Можно ли сказать, что результат противостояния практически решен?

    – Нет, нужно уважать соперника. В московском матче необходимо сыграть так же, как во втором тайме.

    – Ты сегодня оформил хет-трик и вошел в историю клуба.

    – Главное, что команда победила. Но, конечно, я счастлив. У меня редко получается делать хет-трики, а в этом розыгрыше Лиги Европы их уже два. Надеюсь, нас ждут еще много хороших матчей?

    Фернандеш уничтожил «Ниццу». Как же он хорош!

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.02.2018 01:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2018, 17:20

      Молодчик!!! Хорошо что не ушел!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:18

      Молодец Ману великолепно весь матч отыграл!

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 февраля 2018, 05:52

      ЛОКО молодцы ! Огромное спасибо Палычу за нынешний клуб !

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