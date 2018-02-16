Фернандеш: «У меня редко получается делать хет-трики, а в этом розыгрыше Лиги Европы их уже два»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» (3:2) оценил собственную игры. В данной встрече португалец оформил хет-трик.

Ответная игра пройдет в Москве 22 февраля.

– Сильно волновался, когда бил пенальти в концовке первого тайма?

– Я понимал, что это важнейший момент матча. Что нужно забивать и переламывать ситуацию. Если бы не реализовал пенальти, себе бы этого не простил.

– Можно ли сказать, что результат противостояния практически решен?

– Нет, нужно уважать соперника. В московском матче необходимо сыграть так же, как во втором тайме.

– Ты сегодня оформил хет-трик и вошел в историю клуба.

– Главное, что команда победила. Но, конечно, я счастлив. У меня редко получается делать хет-трики, а в этом розыгрыше Лиги Европы их уже два. Надеюсь, нас ждут еще много хороших матчей?

Фернандеш уничтожил «Ниццу». Как же он хорош!