Фернандо считает, что «Спартак» способен забить «Атлетику» три гола в ответном матче

Полузащитник «Спартака» Фернандо после поражения московского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) выразил мнение, что красно-белые способны пройти в следующий этап.

Ответная встреча между командами пройдет 22 февраля в Испании.

«Что произошло? Я бы сам хотел знать. У соперника было три момента и три гола. Так же было у нас с «Севильей» – пять моментов и пять голов. Тяжело проигрывать дома вот так, но пока ничего не потеряно.

У нас ещe 90 минут, чтобы перевернуть противостояние. Мы уважаем соперника, это сильный клуб, но нам вполне по силам также забить им три в ответной игре», – сказал Фернандо.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?