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  • Фернандо считает, что «Спартак» способен забить «Атлетику» три гола в ответном матче

Фернандо считает, что «Спартак» способен забить «Атлетику» три гола в ответном матче

16 февраля 2018, 00:28
15

Полузащитник «Спартака» Фернандо после поражения московского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) выразил мнение, что красно-белые способны пройти в следующий этап.

Ответная встреча между командами пройдет 22 февраля в Испании.

«Что произошло? Я бы сам хотел знать. У соперника было три момента и три гола. Так же было у нас с «Севильей» – пять моментов и пять голов. Тяжело проигрывать дома вот так, но пока ничего не потеряно.

У нас ещe 90 минут, чтобы перевернуть противостояние. Мы уважаем соперника, это сильный клуб, но нам вполне по силам также забить им три в ответной игре», – сказал Фернандо.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак Атлетик Фернандо
Комментарии (15)
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acer2003
1518730441
Замолчать и тренироваться, что бы не обделаться а Бильбао
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paracetamol
1518732199
Забить 3 и пропустить 5.
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Коза Ностра
1518733542
Спартак способензабить на Атлетик и заняться РПФЛ,
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Робинзон
1518736366
не умеет наш заморский тренер готовить команду к конкретному матчу пусть у Палыча поучится рвёт дед, здоровья ему .
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арейская
1518740608
Дома не смогли, откуда-же такая прыть возьмётся в гостях, сомневаюсь что-то...
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sprint5
1518751601
играть надо а не высказывать мнение
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ДСА
1518752096
С такой обороной забивать нужно 6
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Диктор
1518760114
Считать так и сделать-это разные вещи.
Ответить
zigbert
1518768446
Забить можно а вот за действия обороны пожалуй никто не ручается.
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OfaZavr
1518768792
вот чтобы взяли и забили а то только языком чесать, только попробуйте после ответного матча сказать что не получилось забить или еще что-то подобное!!!
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