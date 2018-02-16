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    Фернандо считает, что «Спартак» способен забить «Атлетику» три гола в ответном матче

    Полузащитник «Спартака» Фернандо после поражения московского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) выразил мнение, что красно-белые способны пройти в следующий этап.

    Ответная встреча между командами пройдет 22 февраля в Испании.

    «Что произошло? Я бы сам хотел знать. У соперника было три момента и три гола. Так же было у нас с «Севильей» – пять моментов и пять голов. Тяжело проигрывать дома вот так, но пока ничего не потеряно.

    У нас ещe 90 минут, чтобы перевернуть противостояние. Мы уважаем соперника, это сильный клуб, но нам вполне по силам также забить им три в ответной игре», – сказал Фернандо.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2018 00:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2018, 17:19

      Как же зае...ли ваши оправдания и обещания!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:13

      вот чтобы взяли и забили а то только языком чесать, только попробуйте после ответного матча сказать что не получилось забить или еще что-то подобное!!!

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 11:07

      Забить можно а вот за действия обороны пожалуй никто не ручается.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 февраля 2018, 11:03

      ваша проблема что вы старыми играми живете, Глушаков вспоминает что с такой обороной чемпионами стали, Фернандо Севилью... Играть надо с каждой командой ровно.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 февраля 2018, 08:48

      Считать так и сделать-это разные вещи.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 февраля 2018, 06:34

      С такой обороной забивать нужно 6

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 февраля 2018, 06:26

      играть надо а не высказывать мнение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 16 февраля 2018, 06:02

      глупец думками богат...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 февраля 2018, 03:23

      Дома не смогли, откуда-же такая прыть возьмётся в гостях, сомневаюсь что-то...

      4
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      Рейтинг: +238

      za logiku > арейская 16 февраля 2018, 21:36

      Игру смотрел? Спартак по игре давил весь матч, пропустил из-за трёх ошибок. Менять людей, которые ошиблись и также играть.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 02:23

      Он сам-то до 3-х считать умеет?

      1
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