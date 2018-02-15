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Стадион «Санкт-Петербург» передан «Зениту» на 49 лет

15 февраля 2018, 18:43
24

«Зенит» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о передаче нового стадиона в концессию. Об этом сообщается официальный сайте сине-бело-голубых.

Условиями концессионного соглашения, рассчитанного на 49 лет, предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

Ранее появилась информация, что «Зенит» получит стадион «Санкт-Петербург» на 49 лет за 49 рублей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (24)
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Shogun
1518709508
Вообще без аферы на 49 лет за 49 рублей, только в России можно купить крупное предприятия за 1 руб, а через неделю продать за 1 млрд
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ufos73
1518709741
Как называют бомжа, который смог снять квартиру? )))))))))))
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спартак спартаков 1
1518709803
столько бабла не один стадик.ограбили государство...хотя сам мяллер за свой газ мог построить
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RedWhiteFans2
1518710300
Теперь Кокорину и Мамаеву будет где отметить удачное выступление на ЧМ 2018.
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APchelov
1518710355
Щас опять начнётся... Караул! Ограбили! Питер - большой красивый город. И в отличие от Москвы у нас один стадион. Да, не дешёвый. Но один
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insider_retro
1518711350
Вот мне квартиру продадут за наличку или впарят в ипотеку под "щядящий" процент. А тут клубу в концессию за символическую плату целый стадион, построенный за охеренные деньги! Зарабатывайте бедненькие и процветайте! А потом может и вернут, как велосипед в прокат! Не захочешь, а поверишь во всемогущую справедливость!)))
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3a zenit
1518712276
москвичам ли вонять про "стыренное народное бабло" у всей России,новость про Зенит-лишний повод поскулить)
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Cupota
1518712925
ПСЖ с их покупками просто дети на фоне Зени с Газпромом. Два ярда долларов подарили! Финансовый фэйр плэй?! Это не про нас.
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Кривоножка
1518716002
А как же народное достояние?
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a_who
1518718060
Во какая поддержка !!! Спартак сколько лет без стадиона был ! подарить Лужники московские власти жаба задавила !!!
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