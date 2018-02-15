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    Стадион «Санкт-Петербург» передан «Зениту» на 49 лет

    «Зенит» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о передаче нового стадиона в концессию. Об этом сообщается официальный сайте сине-бело-голубых.

    Условиями концессионного соглашения, рассчитанного на 49 лет, предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

    Ранее появилась информация, что «Зенит» получит стадион «Санкт-Петербург» на 49 лет за 49 рублей.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.02.2018 18:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2726

      a_who 15 февраля 2018, 21:07

      Во какая поддержка !!! Спартак сколько лет без стадиона был ! подарить Лужники московские власти жаба задавила !!!

      0
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 15 февраля 2018, 20:33

      А как же народное достояние?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 15 февраля 2018, 20:23

      как говорится, на нашу бытность хватит))

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 15 февраля 2018, 19:42

      ПСЖ с их покупками просто дети на фоне Зени с Газпромом. Два ярда долларов подарили! Финансовый фэйр плэй?! Это не про нас.

      5
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      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Cupota 16 февраля 2018, 21:08

      Ну не два. Меньше. Или вы верите, что все два миллиарда баксов вынутые за 10 лет администрацией Петербурга из кармана питерских налогоплательщиков, в том числе моего, были израсходованы на этот стадион?

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 февраля 2018, 19:31

      москвичам ли вонять про "стыренное народное бабло" у всей России,новость про Зенит-лишний повод поскулить)

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 февраля 2018, 19:15

      Вот мне квартиру продадут за наличку или впарят в ипотеку под "щядящий" процент.
      А тут клубу в концессию за символическую плату целый стадион, построенный за охеренные деньги! Зарабатывайте бедненькие и процветайте! А потом может и вернут, как велосипед в прокат! Не захочешь, а поверишь во всемогущую справедливость!)))

      6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > insider_retro 15 февраля 2018, 19:29

      там в год содержание стадиона клубу в лямов 300 рупей,газпром сам хотел построить этот стадион но город в з а лупу полез.а потом понял что содержание его много стоит вот и отдал клубу типо.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > 3a zenit 15 февраля 2018, 19:36

      Это всё понятно. С одним соглашусь - город не потянет содержание, а всё остальное вызывает больше вопросов, чем проясняет ситуацию.
      Обычно, в концессию передают землю или проблемный объект, что бы концессионеры за свои средства привели его в чувство и только тогда(!!!) попробовали заработать. А тут начиналось через одно место и, к сожалению, продолжение не лучше.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 февраля 2018, 18:59

      Щас опять начнётся... Караул! Ограбили! Питер - большой красивый город. И в отличие от Москвы у нас один стадион. Да, не дешёвый. Но один

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > APchelov 15 февраля 2018, 20:54

      ничего против не говорю ваше дело брать не брать. в эту кухню я не лезу, а с Петровским что? Если говоришь что один стадион...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 февраля 2018, 18:58

      Теперь Кокорину и Мамаеву будет где отметить удачное выступление на ЧМ 2018.

      0
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 15 февраля 2018, 18:56

      а что потом?

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > BigFanFCRV 15 февраля 2018, 18:57

      Потом бензин в Питере подорожает, а дальше по России

      -1
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 15 февраля 2018, 18:50

      столько бабла не один стадик.ограбили государство...хотя сам мяллер за свой газ мог построить

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > спартак спартаков 1 16 февраля 2018, 21:12

      Вы, как впрочем и положено спартаку, не в теме. Государство тут ни при чем. Стадион строился за счет бюджета Петербурга. При том что Газпром очень просил разрешить ему построить этот стадион за свои деньги. Разрешения этого Газпром не получил. Потому что тогда ни питерские чиновники ни московские подрядчики не смогли бы наложить лапу на наши, подчеркиваю, НАШИ деньги. Не ваши, москва, а наши.

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