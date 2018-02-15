Стадион «Санкт-Петербург» передан «Зениту» на 49 лет

«Зенит» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о передаче нового стадиона в концессию. Об этом сообщается официальный сайте сине-бело-голубых.

Условиями концессионного соглашения, рассчитанного на 49 лет, предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

Ранее появилась информация, что «Зенит» получит стадион «Санкт-Петербург» на 49 лет за 49 рублей.