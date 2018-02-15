Бесчастных: «Атлетик» не играет в минус семь, у нас есть перед ними фора»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком».

«Думаю, «Спартак» соскучился по большому футболу. Сегодня на матче будет много болельщиков, поэтому футболисты захотят показать хороший и результативный футбол. Есть ли у «Атлетика» преимущество в связи с тем, что они уже провели в сезоне несколько матчей?

Ну, а у нас перед ними есть фора, так как они не играют в минус семь. Мне очень хочется, чтобы «Спартак» выиграл как можно крупнее. Например, 3:0. Вторая игра в Бильбао будет совершенно другой. «Атлетик» – домашняя команда, у них в гостях сложно играть», — сказал Бесчастных.

Матч между «Спартаком» и «Атлетиком» пройдет сегодня в Москве. Начало встречи в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.