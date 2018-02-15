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  • Бесчастных: «Атлетик» не играет в минус семь, у нас есть перед ними фора»

Бесчастных: «Атлетик» не играет в минус семь, у нас есть перед ними фора»

15 февраля 2018, 14:46
4

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком».

«Думаю, «Спартак» соскучился по большому футболу. Сегодня на матче будет много болельщиков, поэтому футболисты захотят показать хороший и результативный футбол. Есть ли у «Атлетика» преимущество в связи с тем, что они уже провели в сезоне несколько матчей?

Ну, а у нас перед ними есть фора, так как они не играют в минус семь. Мне очень хочется, чтобы «Спартак» выиграл как можно крупнее. Например, 3:0. Вторая игра в Бильбао будет совершенно другой. «Атлетик» – домашняя команда, у них в гостях сложно играть», — сказал Бесчастных.

Матч между «Спартаком» и «Атлетиком» пройдет сегодня в Москве. Начало встречи в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Атлетик Спартак Бесчастных Владимир
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1518695422
Спартак обязан побеждать, ждём только победы!!!
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mihail200606
1518698517
Про погоду наивные такие рассуждения..
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все_будет_AUDI
1518700316
Немного матчей ? Это 23 матча без перерыва Что не говори а по состоянию команда на ходу
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Сильвербой
1518710614
Когда уже эти бакланы перестанут считать погодные условия нашим козырем??? Из года в год наши команды, в "наших погодных условиях", вылетают на этой стадии и мы все равно твердим что мы победим благодаря погоде!!! Мы должны побеждать потому что сильней соперников, мастеровитей! В футбол играть надо а не надеяться что соперник загнется на морозе!!!
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