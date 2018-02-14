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    «Барселона» начала переговоры с Умтити о продлении контракта. Француз может уйти в «МЮ»

    Руководство «Барселоны» начало переговоры с представителями Самуэля Умтити о новом контракте. Об этом сообщил ресурс Diario Gol.

    Согласно источнику, сине-гранатовые рассчитывают повысить сумму в 60 миллионов отступных, прописанных в текущем договоре защитника. Актуальное соглашение 24-летнего француза рассчитано до 2021 года.

    Умтити рассчитывает увеличить свою зарплату до 5-6 миллионов евро. Эту сумму он потребовал у «Манчестер Юнайтед», ранее выходившим на контакт.

    Игрок пополнил состав каталонского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Лиона» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах команды Эрнесто Вальверде и не отметился результативными действиями.

    Источник: Diario Gol

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    14.02.2018 16:55
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