«Барселона» начала переговоры с Умтити о продлении контракта. Француз может уйти в «МЮ»

Руководство «Барселоны» начало переговоры с представителями Самуэля Умтити о новом контракте. Об этом сообщил ресурс Diario Gol.

Согласно источнику, сине-гранатовые рассчитывают повысить сумму в 60 миллионов отступных, прописанных в текущем договоре защитника. Актуальное соглашение 24-летнего француза рассчитано до 2021 года.

Умтити рассчитывает увеличить свою зарплату до 5-6 миллионов евро. Эту сумму он потребовал у «Манчестер Юнайтед», ранее выходившим на контакт.

Игрок пополнил состав каталонского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Лиона» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах команды Эрнесто Вальверде и не отметился результативными действиями.