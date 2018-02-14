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    Газзаев пообещал спросить о результатах ЦСКА с Гончаренко по окончании сезона

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что спрашивать с нынешнего тренера армейцев Виктора Гончаренко нужно будет по итогам результатов в сезоне.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

    – Довольны работой Виктора Гончаренко в этом сезоне?

    – С 2002 года ЦСКА занимал ведущие позиции в нашем футболе. Поэтому любой тренер, который приходит работать в этот клуб, должен держать планку. И не важно, кто у тебя играет – юный Кучаев или опытный Дзагоев. ЦСКА обязан давать результат. Вот по нему с Гончаренко и спросим.

    – Скидку на кадровые проблемы делать не надо?

    – Вы знаете, у любого тренера есть сложности. Даже у Зинедина Зидана. Если на что-то жаловаться, то зачем работать в этой профессии? Так что я уверен, что и нынешний наставник ЦСКА никаких скидок себе не делает.

    – Но вы согласны, что выбор у Гончаренко не такой, как, скажем, у Роберто Манчини, который спокойно отпустил из «Зенита» в аренду Артема Дзюбу и Олега Шатова?

    – Если Дзюба и Шатов не попадали в состав «Зенита», то это не вина Манчини. Они снизили к себе требования и проиграли конкуренцию. Вот и все.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2018 10:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2018, 11:28

      Шатова ушли из за конфликта.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 14 февраля 2018, 11:06

      Валера,как мне помнится ты показал результат, когда у тебя как раз таки, с составом всё было идеально. а Гончаренко выжимает последние соки. Так,что зря ты так говоришь.

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 февраля 2018, 10:57

      Бомбардир как обычно... "Позаимствовал" новость, при этом сильно изменил заголовок. По заголовку: Газзаев в конце сезона подойдет к Гончаренко и спросит, а че это такой результат. По факту: На результаты надо смотреть по итогам сезона. Такой говноресурс этот Бомбардир... Каждый раз удивляюсь, хотя, казалось бы, уже дно.

      6
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      Рейтинг: +288

      DePisuares > bset 14 февраля 2018, 11:55

      А чо тогда тут новости читатель, а не на другом ресурсе?

      1
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