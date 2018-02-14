Газзаев пообещал спросить о результатах ЦСКА с Гончаренко по окончании сезона

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что спрашивать с нынешнего тренера армейцев Виктора Гончаренко нужно будет по итогам результатов в сезоне.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

– Довольны работой Виктора Гончаренко в этом сезоне?

– С 2002 года ЦСКА занимал ведущие позиции в нашем футболе. Поэтому любой тренер, который приходит работать в этот клуб, должен держать планку. И не важно, кто у тебя играет – юный Кучаев или опытный Дзагоев. ЦСКА обязан давать результат. Вот по нему с Гончаренко и спросим.

– Скидку на кадровые проблемы делать не надо?

– Вы знаете, у любого тренера есть сложности. Даже у Зинедина Зидана. Если на что-то жаловаться, то зачем работать в этой профессии? Так что я уверен, что и нынешний наставник ЦСКА никаких скидок себе не делает.

– Но вы согласны, что выбор у Гончаренко не такой, как, скажем, у Роберто Манчини, который спокойно отпустил из «Зенита» в аренду Артема Дзюбу и Олега Шатова?

– Если Дзюба и Шатов не попадали в состав «Зенита», то это не вина Манчини. Они снизили к себе требования и проиграли конкуренцию. Вот и все.