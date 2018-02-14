Бубнов: «Фаворита в противостоянии ЦСКА с «Црвеной Звездой» до сих пор нет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ждет сложностей для ЦСКА в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» в Москве. По его словам, опасность заключается в результате первой игры.

«Считаю, что ЦСКА в конкретный отрезок сезона выглядел достойно. Заметно, что сборы уже заканчиваются, но армейцы неплохо смотрелись на фоне крепкого соперника. При этом не могу сказать, что ожидал от сербов большего. Можно вспомнить их матчи с «Краснодаром» в квалификации, но тогда «быки» были сами виноваты, плюс ошибся судья. Видел встречу «Црвены Звезды» с «Зенитом» на зимних сборах, поэтому знал, чего ожидать. Хотя стоит отметить, что белградцы потеряли Гуелора Канга, который добавлял средней линии скорости и креативности.

В двухматчевой противостоянии счет 0:0 очень опасен. Это означает, что «Црвену Звезду» устроит любая ничья в Москве. Если нулевая, то как минимум серия пенальти, а если результативная – дальше проходят сербы. Соперник ЦСКА показал, что умеет неплохо обороняться, поэтому будет играть на контратаках. Кроме того, армейцы потеряли Александра Головина, а это очень серьезно.

ЦСКА ждет сложнейший матч в Москве, и фаворита в противостоянии до сих пор нет – как не было и перед первой встречей. Впрочем, если армейцы добавят агрессивности впереди, то будут все шансы выйти в следующий раунд», – заявил Бубнов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.