Масалитин: «Хорошая игра ЦСКА для начала сезона»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что на результате армейцев в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Белграде с «Црвеной Звездой» сказался зимний перерыв. При этом он отметил, что российский клуб смог показать хорошую игру для этих обстоятельств.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

– Первый матч в году. Насколько футболисты ЦСКА готовы?

– Все-таки сказывается перерыв. Как и «Црвена звезда», команда находится в неоптимальных кондициях. Думаю, что для начала сезона – хорошая игра для ЦСКА.

– 0:0 на выезде должно устроить ЦСКА?

– Не проиграли – хорошо. Но счет «скользкий». Лучше бы сыграли 1:1. На чужом поле обязательно надо забивать.

– Насколько своевременным для ЦСКА стало возвращение Ахмеда Мусы?

– Видно, что впереди стало хоть что-то получаться. Какие-то моменты, острота. К сожалению, нет реализации. Не хватает сыгранности или мастерства. Понятно, что пока команды не готовы.

– На левом фланге сыграл Константин Кучаев. Насколько уверенно он выглядел в этом матче и на этой позиции?

– Вначале он неплохо смотрелся. Затем сдал физически. По первому тайму он мне понравился. Думаю, что никто в предматчевых раскладах не видел его в основном составе. Приятная неожиданность, которая оставила хорошее воспоминание о матче.

– Понтус Вернблум сыграл в обороне. В центре полузащиты играл Бибрас Натхо. Насколько шведа не хватало в середине поля, и адаптировался ли он к новой позиции?

– Он чувствовал себя более-менее нормально. Закрывал, страховал бровку. Позволил Марио Фернандесу более остро играть впереди, не возвращаться назад. Стратегически, наверное, правильное решение. В этой игре оно сработало. Как будет дальше?

– «Црвена Звезда» не пустила в Лигу Европы «Краснодар». Сейчас состав команды изменился. Не было Гуелора Канга и Ричмонда Боакье. Сербский клуб стал слабее?

– «Црвена Звезда» изменилась. Тогда она очень хорошо сыграла в Краснодаре и у себя дома. Для начала сезона сербы смотрелись неплохо.