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    Масалитин: «Хорошая игра ЦСКА для начала сезона»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что на результате армейцев в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Белграде с «Црвеной Звездой» сказался зимний перерыв. При этом он отметил, что российский клуб смог показать хорошую игру для этих обстоятельств.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

    – Первый матч в году. Насколько футболисты ЦСКА готовы?

    – Все-таки сказывается перерыв. Как и «Црвена звезда», команда находится в неоптимальных кондициях. Думаю, что для начала сезона – хорошая игра для ЦСКА.

    – 0:0 на выезде должно устроить ЦСКА?

    – Не проиграли – хорошо. Но счет «скользкий». Лучше бы сыграли 1:1. На чужом поле обязательно надо забивать.

    – Насколько своевременным для ЦСКА стало возвращение Ахмеда Мусы?

    – Видно, что впереди стало хоть что-то получаться. Какие-то моменты, острота. К сожалению, нет реализации. Не хватает сыгранности или мастерства. Понятно, что пока команды не готовы.

    – На левом фланге сыграл Константин Кучаев. Насколько уверенно он выглядел в этом матче и на этой позиции?

    – Вначале он неплохо смотрелся. Затем сдал физически. По первому тайму он мне понравился. Думаю, что никто в предматчевых раскладах не видел его в основном составе. Приятная неожиданность, которая оставила хорошее воспоминание о матче.

    – Понтус Вернблум сыграл в обороне. В центре полузащиты играл Бибрас Натхо. Насколько шведа не хватало в середине поля, и адаптировался ли он к новой позиции?

    – Он чувствовал себя более-менее нормально. Закрывал, страховал бровку. Позволил Марио Фернандесу более остро играть впереди, не возвращаться назад. Стратегически, наверное, правильное решение. В этой игре оно сработало. Как будет дальше?

    – «Црвена Звезда» не пустила в Лигу Европы «Краснодар». Сейчас состав команды изменился. Не было Гуелора Канга и Ричмонда Боакье. Сербский клуб стал слабее?

    – «Црвена Звезда» изменилась. Тогда она очень хорошо сыграла в Краснодаре и у себя дома. Для начала сезона сербы смотрелись неплохо.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2018 08:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 14 февраля 2018, 18:50

      ЦСКА хорошо играл???Что ты там куришь?
      Может быть Акинфеев хорошо играл?

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 14 февраля 2018, 10:52

      Если Спартак Локо или Зенит будет играть как цска то они вылетят

      0
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      Рейтинг: +309

      MrSmit > кузнецов артем 14 февраля 2018, 14:37

      Если Спартак, Локо или Зенит будут играть так же как Цска вчера...тот же Масалитин скажет что это отвратный, скучный некчемный футбол...но для Цска это хорошая игра.

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 14 февраля 2018, 09:38

      В передней линии пока нет сыгранности

      0
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