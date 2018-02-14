Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «У «Црвены Звезды» были от силы пара моментов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает справедливым ничейный результат встречи 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» принимала в Белграде ЦСКА. Он отметил в составе российского клуба Понтуса Вернблума и Ахмеда Мусу.

    «Игра получилась равной, и счет справедлив. «Црвена Звезда» большую часть времени действовала «вторым номером» и даже не навязывала серьезного прессинга на чужой половине поля. Матч проходил в невысоком темпе, но ЦСКА это полностью устраивало. Было видно, что команды только завершают подготовку к возобновлению сезона и находятся примерно в одном функциональном состоянии.

    Думаю, нулевая ничья стала закономерным результатом. У хозяев была от силы пара моментов, когда выручил Игорь Акинфеев, а гости отметились опасными подходами с участием Ахмеда Мусы. В целом ЦСКА играл в своем стиле – как и привыкли в чемпионате России. Не сказал бы, что армейцы не готовы к весне. Физически команда выглядит неплохо, состав сформирован и сыгран, так что все идет своим ходом.

    Можно отметить разве что появление Понтуса Вернблума в центре защиты, но любой опорник обладает необходимыми для этого навыками. К слову, швед отыграл надежно и претензий в свой адрес не вызвал. Необычно было и появление Константина Кучаева слева в защите, что связано, видимо, с не самой убедительной формой Кирилла Набабкина. Судя по всему, в данный момент молодой игрок лучше подходит под эту роль.

    Что касается Мусы, то он играет в своем стиле. Конечно, с теми моментами, что у него были, можно было распорядиться и получше. Сразу вспоминается эпизод из второго тайма, когда они с Витиньо не разобрались в выгодной ситуации. А так, ощущение, будто он никуда и не уходил. В этом плане стоит отметить хорошую функциональную подготовку форварда», – считает Бубнов.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 февраля 2018, 15:11

      Пара моментов,что с ним?)

      Первый тайм - Вася скосил Бена,рядом пролетел мяч(опасный,да)потом защита едва не привезла,Игорь справился!Во втором тайме насчитал только 3 хиленьких но вполне моментов с головы звездашей,и где немного моментов,моментов хозяевы тьма имели,но реализация подвела!Что касается коней,то они просто ничьей должны довольны остаться,если вопросов в центре нет(и даже защита вроде справилась,не считая срез в первом)то нападения это полный хаос,столько народа в штрафной и в итоге 0!Если похоже и в стольной поиграют,сдается мне ЦЗ пройдет дальше!(Надеюсь не пророчески написал)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 13:39

      Акинфеев на этот раз действительно спас.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2018, 12:25

      забей их и ЦСКА дома бы проблемы имела 3 мяча не всем в ЛЕ удается забить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 11:29

      пару моментов но почти 100%, так что если бы не Игорь...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 14 февраля 2018, 09:16

      жаль звезда не забила

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2018, 08:46

      Ну, что ж, близко к истине прокомментировал А.Бубнов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2018, 08:44

      У ЦСКА и того не было , одни полумоменты, как всегда не могут в створ попасть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 14 февраля 2018, 08:31

      от Бубного похвалы за игру никогда не дождёшься ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > Берёза В. 14 февраля 2018, 10:53

      Это не так, это кусок из интервью на радио Спорт ФМ,сразу после матча, и в целом Бубнов хвалил ЦСКА. Хотя мне лично их игра не понравилась, очень много невынужденных ошибок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      diktatop 14 февраля 2018, 08:09

      пара моментов зато каких!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 14 февраля 2018, 07:15

      Создаётся впечатление, что Бубнов вообще матча не видел.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11