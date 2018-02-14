Бубнов: «У «Црвены Звезды» были от силы пара моментов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает справедливым ничейный результат встречи 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» принимала в Белграде ЦСКА. Он отметил в составе российского клуба Понтуса Вернблума и Ахмеда Мусу.

«Игра получилась равной, и счет справедлив. «Црвена Звезда» большую часть времени действовала «вторым номером» и даже не навязывала серьезного прессинга на чужой половине поля. Матч проходил в невысоком темпе, но ЦСКА это полностью устраивало. Было видно, что команды только завершают подготовку к возобновлению сезона и находятся примерно в одном функциональном состоянии.

Думаю, нулевая ничья стала закономерным результатом. У хозяев была от силы пара моментов, когда выручил Игорь Акинфеев, а гости отметились опасными подходами с участием Ахмеда Мусы. В целом ЦСКА играл в своем стиле – как и привыкли в чемпионате России. Не сказал бы, что армейцы не готовы к весне. Физически команда выглядит неплохо, состав сформирован и сыгран, так что все идет своим ходом.

Можно отметить разве что появление Понтуса Вернблума в центре защиты, но любой опорник обладает необходимыми для этого навыками. К слову, швед отыграл надежно и претензий в свой адрес не вызвал. Необычно было и появление Константина Кучаева слева в защите, что связано, видимо, с не самой убедительной формой Кирилла Набабкина. Судя по всему, в данный момент молодой игрок лучше подходит под эту роль.

Что касается Мусы, то он играет в своем стиле. Конечно, с теми моментами, что у него были, можно было распорядиться и получше. Сразу вспоминается эпизод из второго тайма, когда они с Витиньо не разобрались в выгодной ситуации. А так, ощущение, будто он никуда и не уходил. В этом плане стоит отметить хорошую функциональную подготовку форварда», – считает Бубнов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.