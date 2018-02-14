Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «У «Црвены Звезды» были от силы пара моментов»

14 февраля 2018, 06:43
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает справедливым ничейный результат встречи 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» принимала в Белграде ЦСКА. Он отметил в составе российского клуба Понтуса Вернблума и Ахмеда Мусу.

«Игра получилась равной, и счет справедлив. «Црвена Звезда» большую часть времени действовала «вторым номером» и даже не навязывала серьезного прессинга на чужой половине поля. Матч проходил в невысоком темпе, но ЦСКА это полностью устраивало. Было видно, что команды только завершают подготовку к возобновлению сезона и находятся примерно в одном функциональном состоянии.

Думаю, нулевая ничья стала закономерным результатом. У хозяев была от силы пара моментов, когда выручил Игорь Акинфеев, а гости отметились опасными подходами с участием Ахмеда Мусы. В целом ЦСКА играл в своем стиле – как и привыкли в чемпионате России. Не сказал бы, что армейцы не готовы к весне. Физически команда выглядит неплохо, состав сформирован и сыгран, так что все идет своим ходом.

Можно отметить разве что появление Понтуса Вернблума в центре защиты, но любой опорник обладает необходимыми для этого навыками. К слову, швед отыграл надежно и претензий в свой адрес не вызвал. Необычно было и появление Константина Кучаева слева в защите, что связано, видимо, с не самой убедительной формой Кирилла Набабкина. Судя по всему, в данный момент молодой игрок лучше подходит под эту роль.

Что касается Мусы, то он играет в своем стиле. Конечно, с теми моментами, что у него были, можно было распорядиться и получше. Сразу вспоминается эпизод из второго тайма, когда они с Витиньо не разобрались в выгодной ситуации. А так, ощущение, будто он никуда и не уходил. В этом плане стоит отметить хорошую функциональную подготовку форварда», – считает Бубнов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mamba9090909
1518581712
Создаётся впечатление, что Бубнов вообще матча не видел.
Ответить
diktatop
1518584964
пара моментов зато каких!!!
Ответить
Берёза В.
1518586302
от Бубного похвалы за игру никогда не дождёшься ))
Ответить
нейтральныйкакникто
1518587082
У ЦСКА и того не было , одни полумоменты, как всегда не могут в створ попасть
Ответить
vladimir-7
1518587183
Ну, что ж, близко к истине прокомментировал А.Бубнов.
Ответить
лёха м
1518588968
жаль звезда не забила
Ответить
OfaZavr
1518596957
пару моментов но почти 100%, так что если бы не Игорь...
Ответить
Полная Канистра
1518600301
забей их и ЦСКА дома бы проблемы имела 3 мяча не всем в ЛЕ удается забить
Ответить
zigbert
1518604765
Акинфеев на этот раз действительно спас.
Ответить
Pourport
1518610273
Пара моментов,что с ним?) Первый тайм - Вася скосил Бена,рядом пролетел мяч(опасный,да)потом защита едва не привезла,Игорь справился!Во втором тайме насчитал только 3 хиленьких но вполне моментов с головы звездашей,и где немного моментов,моментов хозяевы тьма имели,но реализация подвела!Что касается коней,то они просто ничьей должны довольны остаться,если вопросов в центре нет(и даже защита вроде справилась,не считая срез в первом)то нападения это полный хаос,столько народа в штрафной и в итоге 0!Если похоже и в стольной поиграют,сдается мне ЦЗ пройдет дальше!(Надеюсь не пророчески написал)))
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+