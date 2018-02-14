Гончаренко: «Дисквалификация Головина – потеря для нас. Он мог и избежать желтой в игре в Белграде»

Он был ближе ко второй желтой, чем к отсутствию первой желтой. Так что, можно сказать повезло.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дисквалификацию своего полузащитника Александра Головина на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды».
«Потеря основного полузащитника – потеря для нас. Головин дает много креатива в середине поля. Будем пытаться его качественно заменить. Думаю, Александр вполне мог и избежать карточки в первой игре», – сказал белорус, чьи слова приводит zurnal.rs.
Напомним, встреча в Белграде оказалась безголевой.
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