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    Гончаренко: «Дисквалификация Головина – потеря для нас. Он мог и избежать желтой в игре в Белграде»

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дисквалификацию своего полузащитника Александра Головина на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды».

    «Потеря основного полузащитника – потеря для нас. Головин дает много креатива в середине поля. Будем пытаться его качественно заменить. Думаю, Александр вполне мог и избежать карточки в первой игре», – сказал белорус, чьи слова приводит zurnal.rs.

    Напомним, встреча в Белграде оказалась безголевой.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 01:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 февраля 2018, 01:24

      Он был ближе ко второй желтой, чем к отсутствию первой желтой. Так что, можно сказать повезло.

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