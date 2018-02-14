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    Ролан Гусев: «Не сомневаюсь, что ЦСКА пройдет «Црвену Звезду»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА (0:0). Экс-армеец уверен в проходе красно-синих дальше.

    «Ничья на выезде — нормальный результат. Игра была обоюдоострой, теперь будем ждать ответной встречи в Москве. Я уверен, что ЦСКА пройдет дальше.

    Что касается Понтуса Вернблума, то хорошо, когда в команде есть такой универсальный игрок. В то же время понятно, что оптимальная позиция для него — опорная зона. Те эксперименты, которые с ним сейчас происходят, — вынужденное решение.

    Мне непонятно решение пустить на матч сербских болельщиков. В нем присутствует политический момент. С другой стороны, играть в такой атмосфере хорошо, без болельщиков на стадионе был бы совсем другой антураж. Конечно, это было на руку «Црвене Звезде», но ребята — молодцы, выстояли», – сказал Гусев.

    Ответный матч состоится в Москве на следующей неделе.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2018 00:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 14 февраля 2018, 16:02

      победа и только победа дома...)))

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 февраля 2018, 10:27

      Надеюсь, что это издержки начала сезона...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2018, 09:09

      В Москвы армейцам нужно обязательно выигрывать у ЦЗ.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 февраля 2018, 02:06

      Много вопросов. Но будем надеятся

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