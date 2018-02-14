Ролан Гусев: «Не сомневаюсь, что ЦСКА пройдет «Црвену Звезду»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА (0:0). Экс-армеец уверен в проходе красно-синих дальше.

«Ничья на выезде — нормальный результат. Игра была обоюдоострой, теперь будем ждать ответной встречи в Москве. Я уверен, что ЦСКА пройдет дальше.

Что касается Понтуса Вернблума, то хорошо, когда в команде есть такой универсальный игрок. В то же время понятно, что оптимальная позиция для него — опорная зона. Те эксперименты, которые с ним сейчас происходят, — вынужденное решение.

Мне непонятно решение пустить на матч сербских болельщиков. В нем присутствует политический момент. С другой стороны, играть в такой атмосфере хорошо, без болельщиков на стадионе был бы совсем другой антураж. Конечно, это было на руку «Црвене Звезде», но ребята — молодцы, выстояли», – сказал Гусев.

Ответный матч состоится в Москве на следующей неделе.

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