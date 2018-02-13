«Анжи»: «При покупке новичков учитывали требование РФС брать игроков сборных»

Спортивный директор махачкалинского «Анжи» Александр Танцюра заявил, что при ведении трансферной кампании клуб оглядывается на РФС. Орган желает, чтобы в РФПЛ приезжали игроки сборных.

«Перед тем, как укомплектовывать команду подобным образом, мы учитывали пожелания РФС о том, что это должны быть игроки национальных сборных, все новички являются либо действующими игроками сборных, либо заиграны за них.

Естественно, если приезжает иностранец, он должен быть сильнее российского футболиста. К счастью, между россиянами и иностранцами в команде у нас равный баланс», – сказал функционер.

«Анжи» в РФПЛ идет на предпоследнем месте.

Все зимние трансферы РФПЛ в одном месте