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    «Анжи»: «При покупке новичков учитывали требование РФС брать игроков сборных»

    Спортивный директор махачкалинского «Анжи» Александр Танцюра заявил, что при ведении трансферной кампании клуб оглядывается на РФС. Орган желает, чтобы в РФПЛ приезжали игроки сборных.

    «Перед тем, как укомплектовывать команду подобным образом, мы учитывали пожелания РФС о том, что это должны быть игроки национальных сборных, все новички являются либо действующими игроками сборных, либо заиграны за них.

    Естественно, если приезжает иностранец, он должен быть сильнее российского футболиста. К счастью, между россиянами и иностранцами в команде у нас равный баланс», – сказал функционер.

    «Анжи» в РФПЛ идет на предпоследнем месте.

    Все зимние трансферы РФПЛ в одном месте

    Источник: ТАСС

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    13.02.2018 20:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 февраля 2018, 21:07

      Интересно,кто берет в команду иностранца если он слабее россиянина? Чушь какая то, но прогиб перед ОРГАНОМ ( РФС) засчитан, молодец.

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