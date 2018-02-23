Все зимние трансферы РФПЛ в одном месте

Самая важная таблица этих месяцев.

Локомотив (Москва)

Пришли: -

Ушли: з. Маргасов («Тосно», в аренду»)

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: з. Набиуллин («Рубин»), п. Зинков («Крылья Советов», в аренду), п. Оздоев («Рубин»), н. Заболотный («Тосно»)

Ушли: в. Рудаков (ХИК, Финляндия), з. Карпов («СКА-Хабаровск», в аренду), з. Новосельцев («Арсенал» Т, в аренду), п. Богаев («СКА-Хабаровск», в аренду), п. Нобоа («Рубин», в аренду), п. Шатов («Краснодар», в аренду), н. Дзюба («Арсенал» Т, в аренду)

Спартак (Москва)

Пришли: з. Максимович («Наполи», Италия, в аренду), п. Гулиев («Анжи», досрочное окончание аренды), п. Ханни («Андерлехт», Бельгия), п. Еременко («Спартак Юрмала», Латвия)

Ушли: п. Гулиев («Ростов», в аренду), п. Самсонов («СКА Хабаровск»), п. Попов («Рубин», в аренду)

Краснодар (Краснодар)

Пришли: п. Калинин («Волгарь»), п. Шатов («Зенит, в аренду)

Ушли: з. Жиров («Енисей»), п. Ристич («Спарта», Чехия, в аренду), п. Подберезкин («Рубин», в аренду), п. Жигулев («Тосно», в аренду»)

ЦСКА (Москва)

Пришли: п. Янов («Строгино»), п. Бистрович («Славен Белупо», Хорватия), н. Базелюк («Анжи», досрочное окончание аренды), н. Муса («Лестер», Англия, в аренду)

Ушли: н. Базелюк («Зброевка», Чехия, в аренду), п. Макаров («Тосно», в аренду), н. Алиев («Эргрюте», Швеция), н. Оланаре («Амкар», в аренду)

Уфа (Уфа)

Пришли: з. Недельчару («Динамо» Бх, Румыния), н. Сейдахмет («Тараз», Казахстан)

Ушли: п. Зубарев («Химки», в аренду), п. Безденежных («Олимпиец», в аренду), н. Абдулавов («Томь», в аренду)

Ахмат (Грозный)

Пришли: в. Александр Шепляков (ЦРФСО), п. Торже («Карабюкспор», Турция, из аренды), п. Кацаев («Анжи», из аренды)

Ушли: п. Торже («Динамо» Бх, Румыния, в аренду)

Арсенал (Тула)

Пришли: в. Обухов («Тюмень», в аренду), з. Айдов («Гомель», Белоруссия, из аренды), з. Новосельцев, н. Дзюба (оба – «Зенит», в аренду), п. Маига («Сент-Этьен», в аренду)

Ушли: в. Габулов («Брюгге», Бельгия), з. Айдов («Ротор Волгоград»)

Урал (Екатеринбург)

Пришли: в. Баклов («Сызрань-2003»), з. Бевеев, п. Егорычев (оба – «Носта»), п. Эль-Кабир («Юргорден», Швеция), н. Серченков («Оренбург», из аренды), н. Хомченовский («Ягеллония», Польша)

Ушли: в. Арапов («Волгарь», в аренду), п. Павленко (расторжение контракта), п. Билоног (расторжение контракта), п. Григорьев («Балтика»), н. Серченков («Алашкерт», Армения, в аренду)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: т. Карпин, з. Сигурдссон («Фулхэм», Англия), з. Плиев («Волгарь»), з. Скопинцев («Балтика», из аренды), п. Сапета («Динамо»), п. Гулиев («Спартак», в аренду), п. Чуперка («Балтика»), н. Сигурдарсон («Мольде», Норвегия)

Ушли: з. Устинов («Рубин», из аренды), п. Кинтеро («Челси», Англия, из аренды), п. Могилевец («Рубин»), п. Киреев («Авангард», в аренду), н. Бухаров (расторжение контракта)

Рубин (Казань)

Пришли: з. Пилявский («Заря», Украина, из аренды), з. Устинов («Ростов», из аренды), з. Самбрано (ПАОК, Греция, из аренды), п. Попов («Спартак», в аренду), п. Подберезкин («Краснодар», в аренду), п. Могилевец («Ростов»), п. Нобоа («Зенит», в аренду), п. Коновалов («Кубань»)

Ушли: в. Нестеренко («Енисей»), з. Сигурдссон («Фулхэм», Англия, из аренды), з. Пилявский (расторжение контракта), з. Самбрано («Динамо» К, Украина), з. Бурлак («Крылья Советов»), з. Бауэр («Сток Сити», Англия), з. Набиуллин («Зенит»), п. Оздоев («Зенит»), п. М'Вила («Сент-Этьен», Франция), п. Лестьенн («Малага», Испания), п. Сонг (свободный агент), п. Рочина («Леванте», Испания), п. Цакташ («Хайдук», Хорватия), п. Махатадзе («СКА-Хабаровск»), н. Муллин («Тюмень»)

Динамо (Москва)

Пришли: з. Рауш («Кельн», Германия), п. Тетте («Лех», Польша), п. Петров («Авангард», из аренды), н. Черных («Ягеллония» , Польша), н. Марков («Тосно»)

Ушли: в. Нарубин (свободный агент), з. Терехов («Оренбург»), п. Петров («Лейрия, Португалия), п. Тиам (МТК, Венгрия, из аренды), п. Сапета («Ростов»), п. Кузьмин («Факел», в аренду), н. Бечирай («Мехелен», Бельгия), н. Погребняк («Тосно»), н. Вандерсон («Аланьяспор», Турция)

Амкар (Пермь)

Пришли: з. Суслов («Конгсвингер», Норвегия), п. Зуев («Рубин» Ялта), н. Оланаре (ЦСКА, в аренду)

Ушли: н. Милович (свободный агент)

Тосно (Тосно)

Пришли: з. Маргасов («Локомотив», в аренду), з. Миюшкович («Тараз», Казахстан), п. Жигулев («Краснодар», в аренду»), п. Скворцов («Тамбов»), н. Макаров (ЦСКА, в аренду), н. Рикардиньо («Црвена Звезда», Сербия), н. Погребняк («Динамо»)

Ушли: з. Абазов («Ротор Волгоград», в аренду), з. Шахов («Балтика»), п. Казаев («Томь», в аренду), н. Заболотный («Зенит»), н. Марков («Динамо»), н. Вукушич (свободный агент)

Анжи (Махачкала)

Пришли: в. Сугробов («Арарат»), з. Чансельор (свободный агент), п. Антон («Динамо» Бх, Румыния), н. Поку («Майами», США), н. Калмыков («Афипс»), н. Будковский («Шахтер», Украина, в аренду)

Ушли: в. Солосин («Колхети», Грузия), з. Фибель (расторжение контракта), з. Багаев (свободный агент), п. Гулиев («Спартак», из аренды), п. Афонин («Оренбург»), п. Липартия (свободный агент), п. Паном (свободный агент), п. Кацаев («Ахмат», из аренды), н. Базелюк (ЦСКА, из аренды)

СКА-Хабаровск (Хабаровск)

Пришли: т. Билялетдинов, в. Акишин («Атом»), з. Тубич (свободный агент), з. Аделейе (свободный агент), з. Карпов («Зенит», в аренду), п. Богаев («Зенит», в аренду), п. Самсонов («Спартак»), п. Макаров («Анортосис», Кипр), п. Махатадзе («Рубин», в аренду), н. Кабутов («Волгарь»), н. Секульски («Ягеллония», Польша), н. Колесниченко («Чертаново», в аренду)

Ушли: з. Тишкин («Балтика»), п. Дедечко («Мариуполь», Украина), п. Друзин (свободный агент), п. Габулов (свободный агент), н. Христов (свободный агент)