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  • Анджелкович попросил фанатов «Спартака» поддержать «Црвену Звезду» в матчах с ЦСКА

Анджелкович попросил фанатов «Спартака» поддержать «Црвену Звезду» в матчах с ЦСКА

13 февраля 2018, 08:16
9

Капитан «Црвены Звезды» Душан Анджелкович, ранее игравший за «Ростов» и «Краснодар», рассчитывает на поддержку фанатов «Спартака» в противостоянии с ЦСКА в рамках плей-офф Лиги Европы.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

— ЦСКА является клубом-побратимом ваших главных соперников в Сербии — «Партизана». Могут ли возникнуть конфликты между армейскими болельщиками и фанатами «Црвены»?

— Всем известно, что наш клуб дружит со «Спартаком», а «Партизан» — с ЦСКА. Но я не думаю, что у болельщиков могут возникнуть серьезные проблемы. При этом надеюсь, что поклонники «Спартака» поддержат нас в ответной игре в Москве.

— Совсем недавно из вашей команды ушел один из лидеров — Гуелор Канга. Это серьезная потеря для «Црвены»?

— Канга — очень хороший игрок. Обидно было его потерять. Но у него оставался полугодичный контракт с «Црвеной», поэтому все понимали: нужно его продавать. Зато мы пополнили состав Эль-Фарду Набуаном. Он сильный футболист и способен заменить Кангу.

Источник: Известия
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Спартак Анджелкович Душан Набуан Эль-Фарду Канга Каку Гуелор
Комментарии (9)
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turist82
1518500128
Я буду за красивый футбол болеть ) Ни за кого.
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Робинзон
1518503549
на хрен нам твоя Црвена пусть армейцы добывают баллы в общую корзину .
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OfaZavr
1518510857
сегодня за армейцев однозначно!
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Тraumtanzеr
1518514664
Да не вопрос вообще, поддержим)
Ответить
alexivanof197
1518514751
за российскую команду однозначно
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Полная Канистра
1518530244
сегодня болеем только за наших а за ваших будем болеть когда будете с другой командой сражаться увы пока только так
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Zarandar_52
1518531359
Сегодня адекватные спартаковцы за ЦСКА, а после адекватные кони будут за Спартак. У нас одна страна и одна корзина очков, так что делить на международной арене нам нечего... Вообще в идеале, если обе команды встретятся в финале ;-)
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Red-white-чемпион
1518536412
дружба дружбой а коэфициенты УЕФА врозь)
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ЖОРРО
1518558844
Хитёр бобёр...)))
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