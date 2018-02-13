Анджелкович попросил фанатов «Спартака» поддержать «Црвену Звезду» в матчах с ЦСКА

Капитан «Црвены Звезды» Душан Анджелкович, ранее игравший за «Ростов» и «Краснодар», рассчитывает на поддержку фанатов «Спартака» в противостоянии с ЦСКА в рамках плей-офф Лиги Европы.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

— ЦСКА является клубом-побратимом ваших главных соперников в Сербии — «Партизана». Могут ли возникнуть конфликты между армейскими болельщиками и фанатами «Црвены»?

— Всем известно, что наш клуб дружит со «Спартаком», а «Партизан» — с ЦСКА. Но я не думаю, что у болельщиков могут возникнуть серьезные проблемы. При этом надеюсь, что поклонники «Спартака» поддержат нас в ответной игре в Москве.

— Совсем недавно из вашей команды ушел один из лидеров — Гуелор Канга. Это серьезная потеря для «Црвены»?

— Канга — очень хороший игрок. Обидно было его потерять. Но у него оставался полугодичный контракт с «Црвеной», поэтому все понимали: нужно его продавать. Зато мы пополнили состав Эль-Фарду Набуаном. Он сильный футболист и способен заменить Кангу.