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    Анджелкович попросил фанатов «Спартака» поддержать «Црвену Звезду» в матчах с ЦСКА

    Капитан «Црвены Звезды» Душан Анджелкович, ранее игравший за «Ростов» и «Краснодар», рассчитывает на поддержку фанатов «Спартака» в противостоянии с ЦСКА в рамках плей-офф Лиги Европы.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

    — ЦСКА является клубом-побратимом ваших главных соперников в Сербии — «Партизана». Могут ли возникнуть конфликты между армейскими болельщиками и фанатами «Црвены»?

    — Всем известно, что наш клуб дружит со «Спартаком», а «Партизан» — с ЦСКА. Но я не думаю, что у болельщиков могут возникнуть серьезные проблемы. При этом надеюсь, что поклонники «Спартака» поддержат нас в ответной игре в Москве.

    — Совсем недавно из вашей команды ушел один из лидеров — Гуелор Канга. Это серьезная потеря для «Црвены»?

    — Канга — очень хороший игрок. Обидно было его потерять. Но у него оставался полугодичный контракт с «Црвеной», поэтому все понимали: нужно его продавать. Зато мы пополнили состав Эль-Фарду Набуаном. Он сильный футболист и способен заменить Кангу.

    Источник: Известия

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    13.02.2018 08:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 февраля 2018, 00:54

      Хитёр бобёр...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 13 февраля 2018, 18:40

      дружба дружбой а коэфициенты УЕФА врозь)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 13 февраля 2018, 17:15

      Сегодня адекватные спартаковцы за ЦСКА, а после адекватные кони будут за Спартак. У нас одна страна и одна корзина очков, так что делить на международной арене нам нечего... Вообще в идеале, если обе команды встретятся в финале ;-)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 февраля 2018, 16:57

      сегодня болеем только за наших а за ваших будем болеть когда будете с другой командой сражаться увы пока только так

      2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 13 февраля 2018, 12:39

      за российскую команду однозначно

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 февраля 2018, 12:37

      Да не вопрос вообще, поддержим)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 11:34

      сегодня за армейцев однозначно!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 13 февраля 2018, 09:32

      на хрен нам твоя Црвена
      пусть армейцы добывают баллы в общую корзину
      .

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 13 февраля 2018, 08:35

      Я буду за красивый футбол болеть ) Ни за кого.

      -1
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