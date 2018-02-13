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  • Анджелкович: «У «Црвены Звезды» на стадионе лучшая атмосфера в Европе»

Анджелкович: «У «Црвены Звезды» на стадионе лучшая атмосфера в Европе»

13 февраля 2018, 06:05
2

Капитан «Црвены Звезды» Душан Анджелкович, ранее игравший за «Ростов» и «Краснодар», с оптимизмом смотрит на предстоящее противостояние с ЦСКА в рамках плей-офф Лиги Европы. 35-летний защитник уверен, что домашний стадион поможет его команде в первой игре с российским клубом.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

— В ближайшем матче Лиги Европы вам предстоит сыграть с ЦСКА. Как думаете, этот клуб сильно изменился с тех пор, как вы уехали из России?

— ЦСКА — очень стабильная команда. Сколько лет я выступал в России — армейцы никогда особо не менялись. Я знаю почти весь их состав, со всеми неоднократно встречался на поле. Нам предстоит сложный матч. У красно-синих серьезный подбор игроков, и они здорово взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, я думаю, «Црвена» имеет все шансы в предстоящей игре. В этом розыгрыше Лиги Европы мы уже доказывали, что можем добиваться результата в матчах с сильными соперниками. Армейцы часто выступают на еврокубковой арене, для нас же это первый выход в плей-офф за последние 25 лет. И это, конечно, добавляет мотивации. Мы верим, что можем победить ЦСКА и пройти дальше.

— Предполагалось, что матч пройдет без зрителей. Однако в последний момент УЕФА разрешила «Црвене» провести игру с болельщиками. Это поможет команде?

— Безусловно, для нас это очень-очень важно. Мы до последнего ждали и надеялись, что матч пройдет с болельщиками. Когда мы играем дома при поддержке 50 тысяч зрителей — это очень круто. Думаю, у нас на стадионе лучшая атмосфера в Европе. Надеюсь, арена будет полностью заполнена. С помощью наших болельщиков мы можем добиться результата.

Источник: Известия
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Анджелкович Душан
Комментарии (2)
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Danish Dynamite
1518498507
Сербы рядом не стояли с Селтиком. Атмосферу на Селтик Парк мало с чем можно сравнить.
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himik2-62
1518524883
какие нибудь мудаки могут испортить всю атмосфэру
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