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  • Уткин: «От того, что Украина продинамит ЧМ-2018, ничего не случится. Миру плевать на Украину»

Уткин: «От того, что Украина продинамит ЧМ-2018, ничего не случится. Миру плевать на Украину»

12 февраля 2018, 17:28
36

Известный комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу отказа Национальной телерадиокомпании Украины от трансляции матчей чемпионата мира-2018 в России.

«Смешно, что за журналистов решает Федерация. Она не может гарантировать безопасность. Я сколько ездил по разным странам, никогда не заботился вопросом, защищает ли меня РФС. Да и если б вдруг защищал, на собственную смекалку полагался бы примерно в тысячу раз основательнее, чем на такую виртуальную поддержку.

Журналист вообще-то ищет опасность, не избегает. Это не сыкливая, это рисковая профессия. Украинские журналисты выбрали игнор. Типа позиция. Но, ребята, ваши аргументы жестоко противостоят профессии.

Воюем? Да за возможность работать в стране, с которой воюем, журналист, если он настоящий, продаст ближайшую родню. Опасно? В России работают в качестве гастарбайтеров миллионы украинцев и не думают об опасности. И это соотечественники ваши, им не опасно. А вам, оказывается, федерация сраного футбола безопасность не гарантирует.

От того, что чемпионат мира продинамит Украина, ничего не случится в мире. Миру плевать на Украину. Суть в другом. Есть ли журналистика на Украине? В России живут и работают миллионы украинцев. Тысячи украинцев участвуют в лотерее билетов на чемпионате. А вот журналисты как-то зассали», – приводит слова Уткина сайт паба «Джон Донн».

Ранее Федерация футбола Украины официально отказалась от аккредитации журналистов на мировое первенство. В январе министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о бойкоте мундиаля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Уткин Василий
Комментарии (36)
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Axe111
1518446100
Не только всему миру, но и всем инопланетянам насрать
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prtcs
1518446853
У бандеровцев, как всегда, ни себе, ни людям.
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_Marqella_
1518446858
По поводу продаст ближайшую родню, это перебор....по себе не судят...))
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retiremen
1518447238
Так вот и не пущают, что бы лишнего чего не увидели про то, кто с кем воюет!
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vladik12
1518447939
Провалёная страна. Гудбай, Украина.
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Nimnul
1518449065
Бросьте,не смешайте вместе жителей Украины с говенным президентом и правительством. Обычные украинцы не принимают бредни о "враге русском". К россиянам,кроме бандерштадта,везде нормальное отношение. И сегодняшнее решение укрТВ не вести трансляцию ЧМ иначе как дебилизмом не назовешь. Но,к сожалению,как и в России народ ничего не решает.
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Альфред фаред
1518449313
Просто денег нет на трансляцию!
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Чикомас
1518449747
Хорваты-падлецы, по приказу Путина, отпердолили бедных хохлов, и гордый народ отомстил злодею Путину!!!! Ни одним гдазком не посмотрят! А ежели все таки глянут (одиним глазком) а в это время проклятые москали, у кого то выиграют....разобьют телевизоры о свои головы. В знак протеста!
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Сильвербой
1518452245
Для чего нагнетать? Ну не хотят, пусть не едут! Ну кто, скажите, плакать будет по этому поводу??? Почему мы заостряем на этом внимание?
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m40
1518452984
Вася груб, но прав. Вот во всем мире, кроме нас самих, мало кого заботит отсутствие нашей сборной на олимпиаде. Также и с Украиной- действительно всем нас.рать на неё. А то видите ли там Климкин ведет переговоры по бойкоту турнира. Аргентине, Бразилии и любой другой сборной все равно где выигрывать, чемпионат всё-таки раз в 4 года проходит. И упускать эту возможность из-за лузеров, которые без боя сдали Крым, никто не собирается.
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