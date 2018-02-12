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    Уткин: «От того, что Украина продинамит ЧМ-2018, ничего не случится. Миру плевать на Украину»

    Известный комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу отказа Национальной телерадиокомпании Украины от трансляции матчей чемпионата мира-2018 в России.

    «Смешно, что за журналистов решает Федерация. Она не может гарантировать безопасность. Я сколько ездил по разным странам, никогда не заботился вопросом, защищает ли меня РФС. Да и если б вдруг защищал, на собственную смекалку полагался бы примерно в тысячу раз основательнее, чем на такую виртуальную поддержку.

    Журналист вообще-то ищет опасность, не избегает. Это не сыкливая, это рисковая профессия. Украинские журналисты выбрали игнор. Типа позиция. Но, ребята, ваши аргументы жестоко противостоят профессии.

    Воюем? Да за возможность работать в стране, с которой воюем, журналист, если он настоящий, продаст ближайшую родню. Опасно? В России работают в качестве гастарбайтеров миллионы украинцев и не думают об опасности. И это соотечественники ваши, им не опасно. А вам, оказывается, федерация сраного футбола безопасность не гарантирует.

    От того, что чемпионат мира продинамит Украина, ничего не случится в мире. Миру плевать на Украину. Суть в другом. Есть ли журналистика на Украине? В России живут и работают миллионы украинцев. Тысячи украинцев участвуют в лотерее билетов на чемпионате. А вот журналисты как-то зассали», – приводит слова Уткина сайт паба «Джон Донн».

    Ранее Федерация футбола Украины официально отказалась от аккредитации журналистов на мировое первенство. В январе министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о бойкоте мундиаля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2018 17:28
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +57

      Ailend 20 февраля 2018, 00:01

      Та всем пофигу. Нормальные люди будут смотреть ЧМ. А кто захочет тот и поедет. О чем речь.. И на телеканалы и на депутатов наср*ть... Кто там против..

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 февраля 2018, 11:34

      "Сделаю маме больно - порежу себе пальчик!"Из-за уродов у кормила лишили праздника всю свою страну.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 февраля 2018, 08:18

      Да кому надо, те приедут или посмотрят по платным каналам. Границы открыты, хохлов в России куча, причём вольготно довольно ведут себя. Говорят так, будто тут граница как в КНДР.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 февраля 2018, 20:57

      правильно никто и не растроится

      0
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 12 февраля 2018, 20:23

      некогда им, надо новое море копать)))

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 февраля 2018, 20:07

      Ребят,это редчайший случай случай когда я с Уткиным согласен.Ведь он прав.
      Ну ни к о не обидеться и не потеряет если УкпоИна проигнорить ЧМ в России.
      Член сосите те,кто пытается поссорить мою страну и страну моих братьев.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 февраля 2018, 20:00

      Молодец Вася, лучше не скажешь

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 12 февраля 2018, 19:50

      Ага, и их сборная специально дала налево и направо, чтобы не поехать на ЧМ в Россию.
      Но надо же выпендриться! А люди с мозгами как смотрели ТВ РФ, так и будут смотреть. И ЧМ в том числе!

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 февраля 2018, 19:46

      И что обычный народ праздника лишают

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 12 февраля 2018, 19:29

      Вася груб, но прав. Вот во всем мире, кроме нас самих, мало кого заботит отсутствие нашей сборной на олимпиаде. Также и с Украиной- действительно всем нас.рать на неё. А то видите ли там Климкин ведет переговоры по бойкоту турнира. Аргентине, Бразилии и любой другой сборной все равно где выигрывать, чемпионат всё-таки раз в 4 года проходит. И упускать эту возможность из-за лузеров, которые без боя сдали Крым, никто не собирается.

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