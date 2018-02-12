Уткин: «От того, что Украина продинамит ЧМ-2018, ничего не случится. Миру плевать на Украину»

Известный комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу отказа Национальной телерадиокомпании Украины от трансляции матчей чемпионата мира-2018 в России.

«Смешно, что за журналистов решает Федерация. Она не может гарантировать безопасность. Я сколько ездил по разным странам, никогда не заботился вопросом, защищает ли меня РФС. Да и если б вдруг защищал, на собственную смекалку полагался бы примерно в тысячу раз основательнее, чем на такую виртуальную поддержку.

Журналист вообще-то ищет опасность, не избегает. Это не сыкливая, это рисковая профессия. Украинские журналисты выбрали игнор. Типа позиция. Но, ребята, ваши аргументы жестоко противостоят профессии.

Воюем? Да за возможность работать в стране, с которой воюем, журналист, если он настоящий, продаст ближайшую родню. Опасно? В России работают в качестве гастарбайтеров миллионы украинцев и не думают об опасности. И это соотечественники ваши, им не опасно. А вам, оказывается, федерация сраного футбола безопасность не гарантирует.

От того, что чемпионат мира продинамит Украина, ничего не случится в мире. Миру плевать на Украину. Суть в другом. Есть ли журналистика на Украине? В России живут и работают миллионы украинцев. Тысячи украинцев участвуют в лотерее билетов на чемпионате. А вот журналисты как-то зассали», – приводит слова Уткина сайт паба «Джон Донн».

Ранее Федерация футбола Украины официально отказалась от аккредитации журналистов на мировое первенство. В январе министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о бойкоте мундиаля.