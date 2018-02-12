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Национальная телерадиокомпания Украины отказалась от показа ЧМ-2018

12 февраля 2018, 16:13
56

Руководитель Национальной общественная телерадиокомпания Украины Зураб Аласания заявил, что НОТУ отказалась от трансляции матчей чемпионата мира-2018, поскольку он пройдет на территории России.

«Чемпионат мира по футболу в России пройдет в этом году. Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение. Общественное телевидение может показывать чемпионат мира в Москве? Нет. И вот теперь рынок, имевший договоренности про параллельный показ, узнав о позиции общественного телевидения, также начал отказываться», – цитирует Аласанию «Правительственный курьер».

В декабре 2017 года НОТУ не стала транслировать жеребьевку группового этапа ЧМ-2018. Федерация футбола Украины в феврале отказалась от своей квоты на приобретение билетов на мундиаль в России.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (56)
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dinar7777dinar
1518441773
Тупые ублюдки ! Такой страны как украина никогда не было и не будет ! хохлы это проститутки не знающие чего они хотят ! были с литовцами и поляками или с крымским ханством и турцией то с россией то сейчас лижут жопу сша ! Не лучше цыган ! да и территорию украины создали российская империя и ссср и потом россия ! пффф все прыгают ! скачут тупые обезьяны вечно на своих майданах ! животные !
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bset
1518441810
Добавили аудитории для российских телеканалов, молодцы. Все украинцы знают русский и без проблем посмотрят футбол по нашим каналам. P.S. Да не будем мы в трансляции с портретами Сталина ходить и песни про Ленина петь. Не пострадает ваша декомунизация.
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turist82
1518442345
Пенсионеров наказали..которые с интернетом не дружат ((
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insider_retro
1518442539
Звучное заявление чистокровного украинца Зураба Аласания, вряд ли, взбудоражит умы болельщиков по разные стороны границы. Кому-то это создаст неудобства, но они ведь оплачены до 2013 года, так что ими (неудобствами) можно пользоваться на халяву!))
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Тraumtanzеr
1518442680
Хохлы совсем что то совсем заблокированы. ВК заблочено, теперь это...срутся мрази в правительстве, простые люди страдают.
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_Marqella_
1518442971
Вот тупые, сами своих болельщиков наказывают...Россиянам вообще до лампочки будут показывать у хохлов ЧМ или нет...)))
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zatonn
1518443102
Напрасно это, да и глупо!
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Eddyson
1518445180
Зато у нас, не в пример украинцам, проведут собственные Олимпийские игры. Победителям будут квартиры и бэхи за счёт народа, ой, за счёт госбюджета раздавать. И на допинге никого, вангую, не поймают. Гулять, так гулять, как говорится!
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OfaZavr
1518451670
ну это ожидаемо было, глупцы взяли оставили обычных болельщиков без футбольного праздника.
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Tostao
1518459221
Ну, совсем не удивили! Правильным курсом идёте "товарищи"!
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