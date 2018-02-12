Национальная телерадиокомпания Украины отказалась от показа ЧМ-2018

Руководитель Национальной общественная телерадиокомпания Украины Зураб Аласания заявил, что НОТУ отказалась от трансляции матчей чемпионата мира-2018, поскольку он пройдет на территории России.

«Чемпионат мира по футболу в России пройдет в этом году. Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение. Общественное телевидение может показывать чемпионат мира в Москве? Нет. И вот теперь рынок, имевший договоренности про параллельный показ, узнав о позиции общественного телевидения, также начал отказываться», – цитирует Аласанию «Правительственный курьер».

В декабре 2017 года НОТУ не стала транслировать жеребьевку группового этапа ЧМ-2018. Федерация футбола Украины в феврале отказалась от своей квоты на приобретение билетов на мундиаль в России.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах