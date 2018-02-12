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    Национальная телерадиокомпания Украины отказалась от показа ЧМ-2018

    Руководитель Национальной общественная телерадиокомпания Украины Зураб Аласания заявил, что НОТУ отказалась от трансляции матчей чемпионата мира-2018, поскольку он пройдет на территории России.

    «Чемпионат мира по футболу в России пройдет в этом году. Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение. Общественное телевидение может показывать чемпионат мира в Москве? Нет. И вот теперь рынок, имевший договоренности про параллельный показ, узнав о позиции общественного телевидения, также начал отказываться», – цитирует Аласанию «Правительственный курьер».

    В декабре 2017 года НОТУ не стала транслировать жеребьевку группового этапа ЧМ-2018. Федерация футбола Украины в феврале отказалась от своей квоты на приобретение билетов на мундиаль в России.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах на 12-ти стадионах

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2018 16:13
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 февраля 2018, 13:42

      Тем кто любит футбол, насрать и на политику и на своих вождей. Чемпионат Мира увидят по любому...

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 февраля 2018, 11:41

      И какую ещё глупость сделают эти горе-чиновники?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 февраля 2018, 09:11

      Да насрать. Товар продан, а пользоваться или нет вам решать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      latka1 13 февраля 2018, 08:51

      Господи.. Какие же они больные...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 13 февраля 2018, 07:24

      ВОЗДУХОМ не дышите если ВЕТЕР с России дует

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3414

      AZ 13 февраля 2018, 06:25

      Зачем они вообще учавствовали в отборе на ЧМ-2018?

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 13 февраля 2018, 06:19

      В 1984 году в СССР не показывали олимпиаду в Лос-Анжелесе и интернета тогда не было. У нас такой опыт есть. В мире политика и спорт, где выступают команды по национальной принадлежности давно сраслись, как в России церковь с государством.

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      Рейтинг: +108

      gorodnt 13 февраля 2018, 05:46

      Интернет еще отключить, чтобы точно никто не посмотрел))))))

      0
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 13 февраля 2018, 03:20

      Укронацисты решают как жить и что смотреть народу , терпелка у украинцев еще та . Кто хочет по интернету посмотрит .

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 13 февраля 2018, 03:16

      Ну и славненько,меньше провокаций будет у нас. Поляков с англичанами выше крыши хватит.

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