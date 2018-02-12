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Димитров: «В «Рубине» Попова ждет Бердыев – лучший тренер»

12 февраля 2018, 15:21
6

Болгарский агент Мирчо Димитров, представляющий интересы в том числе полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, считает, что хавбек «Спартака» Ивелин Попов сделал правильный выбор, перейдя в «Рубин».

Сегодня было объявлено, что 30-летний игрок будет выступать за казанскую команду на правах аренды до конца сезона.

«Отношусь к этому переходу положительно. Ивелин – хороший игрок. Он себя показывал отлично во всех командах, где выступал, сыграл большую роль в чемпионстве «Спартака».

В Болгарии есть два лучших игрока – Попов и Миланов. Почему лучший игрок Болгарии не нужен Каррере? Тут хорошо подходит поговорка «На вкус и цвет товарищей нет». Уверен, что конфликта между Ивелином и тренером не было. Попов не такой человек. Я его прекрасно знаю. Чтобы он ссорился, высказывал претензии – такого не может быть.

«Рубин» – правильный выбор для Попова. Он и Миланов должны до конца карьеры играть в России. Они адаптированы, все знают. Я уважаю Попова как игрока, как человека. Между «Спартаком» и «Рубином» нет большой разницы. В Казани его ждет Бердыев – лучший тренер», – сказал Димитров.

В нынешнем сезоне Попов принял участие в 21-м матче, отметившись одной голевой передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Попов Ивелин Бердыев Курбан
Комментарии (6)
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shpilman
1518440126
Пашалич уйдет, будешь снова востребован, не унывай там в Казани!!!
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росс
1518446835
Конечно, играть у Бердыева - это гораздо лучше, чем сидеть на скамейке. Очень неплохой вариант продолжения карьеры выбран футболистом. Успехов ему и красивых голов в ворота соперников.
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спартак спартаков 1
1518448908
что то пошло ни так.начинал хорошо...
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OfaZavr
1518451516
ну может и вправду лучше заиграет у Бердыева и раскроет его таланты по новому.
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DOCTOR PENALTY
1518454168
100% согласен с Димитровым. Мы все спартаковцы тоже уважаем Ивелина как человека и игрока, ценим его вклад в чемпионство, уверены, что в Рубине он не затеряется, а наоборот сделает шаг вперёд. Тем более там Бердыев.
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rubinovyi2
1518501726
Что есть,то есть.))
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