Димитров: «В «Рубине» Попова ждет Бердыев – лучший тренер»

Болгарский агент Мирчо Димитров, представляющий интересы в том числе полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, считает, что хавбек «Спартака» Ивелин Попов сделал правильный выбор, перейдя в «Рубин».

Сегодня было объявлено, что 30-летний игрок будет выступать за казанскую команду на правах аренды до конца сезона.

«Отношусь к этому переходу положительно. Ивелин – хороший игрок. Он себя показывал отлично во всех командах, где выступал, сыграл большую роль в чемпионстве «Спартака».

В Болгарии есть два лучших игрока – Попов и Миланов. Почему лучший игрок Болгарии не нужен Каррере? Тут хорошо подходит поговорка «На вкус и цвет товарищей нет». Уверен, что конфликта между Ивелином и тренером не было. Попов не такой человек. Я его прекрасно знаю. Чтобы он ссорился, высказывал претензии – такого не может быть.

«Рубин» – правильный выбор для Попова. Он и Миланов должны до конца карьеры играть в России. Они адаптированы, все знают. Я уважаю Попова как игрока, как человека. Между «Спартаком» и «Рубином» нет большой разницы. В Казани его ждет Бердыев – лучший тренер», – сказал Димитров.

В нынешнем сезоне Попов принял участие в 21-м матче, отметившись одной голевой передачей.