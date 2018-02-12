Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Димитров: «В «Рубине» Попова ждет Бердыев – лучший тренер»

    Болгарский агент Мирчо Димитров, представляющий интересы в том числе полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, считает, что хавбек «Спартака» Ивелин Попов сделал правильный выбор, перейдя в «Рубин».

    Сегодня было объявлено, что 30-летний игрок будет выступать за казанскую команду на правах аренды до конца сезона.

    «Отношусь к этому переходу положительно. Ивелин – хороший игрок. Он себя показывал отлично во всех командах, где выступал, сыграл большую роль в чемпионстве «Спартака».

    В Болгарии есть два лучших игрока – Попов и Миланов. Почему лучший игрок Болгарии не нужен Каррере? Тут хорошо подходит поговорка «На вкус и цвет товарищей нет». Уверен, что конфликта между Ивелином и тренером не было. Попов не такой человек. Я его прекрасно знаю. Чтобы он ссорился, высказывал претензии – такого не может быть.

    «Рубин» – правильный выбор для Попова. Он и Миланов должны до конца карьеры играть в России. Они адаптированы, все знают. Я уважаю Попова как игрока, как человека. Между «Спартаком» и «Рубином» нет большой разницы. В Казани его ждет Бердыев – лучший тренер», – сказал Димитров.

    В нынешнем сезоне Попов принял участие в 21-м матче, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2018 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 февраля 2018, 09:02

      Что есть,то есть.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 19:49

      100% согласен с Димитровым. Мы все спартаковцы тоже уважаем Ивелина как человека и игрока, ценим его вклад в чемпионство, уверены, что в Рубине он не затеряется, а наоборот сделает шаг вперёд. Тем более там Бердыев.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 19:05

      ну может и вправду лучше заиграет у Бердыева и раскроет его таланты по новому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 12 февраля 2018, 18:21

      что то пошло ни так.начинал хорошо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      росс 12 февраля 2018, 17:47

      Конечно, играть у Бердыева - это гораздо лучше, чем сидеть на скамейке. Очень неплохой вариант продолжения карьеры выбран футболистом. Успехов ему и красивых голов в ворота соперников.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 12 февраля 2018, 15:55

      Пашалич уйдет, будешь снова востребован, не унывай там в Казани!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11