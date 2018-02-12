Мевля: «У России есть хороший шанс выйти из группы на ЧМ-2018»

Защитник «Зенита» Миха Мевля верит, что сборная России сможет выйти из группы на предстоящем чемпионате мира-2018. По его словам, на это повлияет то, что чемпионат будет проходить в России, новая инфраструктура и ажиотаж вокруг этого.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

— У России есть шансы хорошо выступить на чемпионате мира?

— У вас большое преимущество — вы играете дома. Будет ажиотаж, много новых стадионов. Есть хороший шанс выйти из группы, а если уж выйдешь, всегда имеется возможность совершить что-то необычное.

— Какой нападающий в чемпионате России оставил самые неприятные воспоминания?

— Когда играл в «Ростове», неприятно было с Кокориным. Еще, конечно, отмечу Смолова.