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    Мевля: «У России есть хороший шанс выйти из группы на ЧМ-2018»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля верит, что сборная России сможет выйти из группы на предстоящем чемпионате мира-2018. По его словам, на это повлияет то, что чемпионат будет проходить в России, новая инфраструктура и ажиотаж вокруг этого.

    Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    — У России есть шансы хорошо выступить на чемпионате мира?

    — У вас большое преимущество — вы играете дома. Будет ажиотаж, много новых стадионов. Есть хороший шанс выйти из группы, а если уж выйдешь, всегда имеется возможность совершить что-то необычное.

    — Какой нападающий в чемпионате России оставил самые неприятные воспоминания?

    — Когда играл в «Ростове», неприятно было с Кокориным. Еще, конечно, отмечу Смолова.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.02.2018 11:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +57

      Ailend 20 февраля 2018, 00:04

      Шанссс...

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 12 февраля 2018, 15:17

      Мы и до полуфинала дойти сможем, если судьи будут работать с нами как с южной кореей на ЧМ-2002.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2018, 14:45

      ШАНСОВ ОЧЕННО МАЛО

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 февраля 2018, 13:46

      "неприятно было с Кокориным. "
      В футболе обычно говорят "трудно", а вот "неприятно" это чем то вы другим там занимались )))

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 12 февраля 2018, 12:41

      Выйти из группы и поехать по домам))))

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      Рейтинг: +223

      Cupota 12 февраля 2018, 12:22

      Есть небольшие нюансы: Салах у Египта и Кавани у Уругвая. Эти нюансы вполне способны обыграть всю "футбольную" команду России. Хорошо, хоть у саудитов ни одного нормального игрока нет, поборемся с ними за почетное третье место!

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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Cupota 12 февраля 2018, 13:11

      у уругвая ещё есть суарес

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