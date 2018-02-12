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Мевля: «У России есть хороший шанс выйти из группы на ЧМ-2018»

12 февраля 2018, 11:18
7

Защитник «Зенита» Миха Мевля верит, что сборная России сможет выйти из группы на предстоящем чемпионате мира-2018. По его словам, на это повлияет то, что чемпионат будет проходить в России, новая инфраструктура и ажиотаж вокруг этого.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

— У России есть шансы хорошо выступить на чемпионате мира?

— У вас большое преимущество — вы играете дома. Будет ажиотаж, много новых стадионов. Есть хороший шанс выйти из группы, а если уж выйдешь, всегда имеется возможность совершить что-то необычное.

— Какой нападающий в чемпионате России оставил самые неприятные воспоминания?

— Когда играл в «Ростове», неприятно было с Кокориным. Еще, конечно, отмечу Смолова.

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Россия Зенит Смолов Федор Кокорин Александр Мевля Миха
Комментарии (7)
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Cupota
1518427335
Есть небольшие нюансы: Салах у Египта и Кавани у Уругвая. Эти нюансы вполне способны обыграть всю "футбольную" команду России. Хорошо, хоть у саудитов ни одного нормального игрока нет, поборемся с ними за почетное третье место!
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Docentusa
1518428519
Выйти из группы и поехать по домам))))
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FanatSerj
1518432407
"неприятно было с Кокориным. " В футболе обычно говорят "трудно", а вот "неприятно" это чем то вы другим там занимались )))
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Garrincha58
1518435955
ШАНСОВ ОЧЕННО МАЛО
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ARTHUR19
1518437826
Мы и до полуфинала дойти сможем, если судьи будут работать с нами как с южной кореей на ЧМ-2002.
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Ailend
1519074256
Шанссс...
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