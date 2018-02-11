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    Фурсенко не хотел отпускать Шатова из «Зенита»

    Представитель Олега Шатова Кахор Муминов рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника из «Зенита» в «Краснодар».

    Напомним, что «быки» арендовали 27-летнего россиянина до конца сезона с правом возможного выкупа.

    – Почему Шатов отправился все-таки в «Краснодар»? Были ли другие варианты?

    – Да были и другие варианты. В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с «Зенитом». И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в «Краснодар»

    – Почему?

    – Тут несколько причин. Первая – это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе – атмосфера в «Краснодаре», в которой игроку легко, по крайней мере, первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Хотя, я не исключаю, что Олег просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым (улыбается).

    – Насколько сложными получились переговоры?

    – Не скрою, сложными, потому что «Зенит» в принципе не хотел отпускать Олега.

    – Вот как?

    – Да. Поэтому президент клуба Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них это не получилось. Тренер явно дал понять, что, как говорят итальянские специалисты, «Олег не входит в планы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2018 23:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 10:46

      ну и правильно что не стали удерживать бестолку а дали шанс играть постоянно и вернуть прежний уровень.

      4
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 февраля 2018, 09:46

      В любом случае-это позорно ненужного ,как считает ее главный тренер,
      не отпускать в равноценный клуб,а запихивать его в ФНЛ-команду,да еще,оказывается за аренду(!) футболист платит сам! Хотя по логике,раз игрок не соответствует уровню и на него есть спрос,давно можно было его просто продать,а на вырученные деньги постараться купить того,кто нужен! Вот и получается - ни себе,ни людям!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2018, 09:16

      Р.Манчини, теперь в Зените самый главный, остальные-"шестерки"?

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 февраля 2018, 08:43

      так сделали бы олежке аргентинский паспорт, и все дела)))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 февраля 2018, 07:49

      Ну так все же Фурсенко видать не дурак-он прекрасно понимает ,что тренер уйдет и при этом отпускать отличного игрока из команды,где потом такого найдешь еще.

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 12 февраля 2018, 02:49

      Отгребет Манчини в конце сезона по результатам. А за Шатова спасибо от всего города Краснодар))))

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      Рейтинг: +6979

      1bear 12 февраля 2018, 01:04

      ...что-то с трудом верю,что к Манчини так уж прислушивается Фурс...

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > 1bear 12 февраля 2018, 21:39

      Почему? В Зените все делается так, как хочет именно Манчини, а не Фурсенко. Началось уже в августе с покупки Маманы и отчисления Жулиано, и потом продолжалось. Наибольшее расстройство у Фурсенко вызвало отчисление Шатова и Дзюбы. Фурсенко все время говорил, что Дзюба один из самых важных для Зенита игроков. Зимой он высказался так что Дзюба и Шатов в Зените важнее чем Дриусси и Паредес. Однако он изначально дал Манчини карт-бланш, и Манчини рулит. Куда он вырулит, мы скоро увидим.

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      Рейтинг: +5882

      Павелий 12 февраля 2018, 00:35

      Встречал жену в Пулково днём 7 февраля. Мимо меня прошёл только прилетевший Сергей Фурсенко. Он был какой-то злой и рыскал глазами по сторонам (может, Шатова высматривал).

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Павелий 12 февраля 2018, 09:26

      жену твою искал наверное)

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      Рейтинг: +5882

      Павелий > 3a zenit 12 февраля 2018, 15:17

      Возможно, ведь жена у меня молодая, красивая и умная! =)

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 февраля 2018, 00:06

      не хотел и на сборы не позвол с командой!!! фурс *****

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 23:52

      Вот так амбиции тренера дали ход успешным переговорам по переходу.
      А кто угадал и кто прогадал покажет вторая половина сезона!
      Шатов не стал для Манчини штучным игроком, а поэтому мотивация у Олега доказать обратное, будет запредельная!!!

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