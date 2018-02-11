Фурсенко не хотел отпускать Шатова из «Зенита»

Представитель Олега Шатова Кахор Муминов рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника из «Зенита» в «Краснодар».

Напомним, что «быки» арендовали 27-летнего россиянина до конца сезона с правом возможного выкупа.

– Почему Шатов отправился все-таки в «Краснодар»? Были ли другие варианты?

– Да были и другие варианты. В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с «Зенитом». И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в «Краснодар»

– Почему?

– Тут несколько причин. Первая – это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе – атмосфера в «Краснодаре», в которой игроку легко, по крайней мере, первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Хотя, я не исключаю, что Олег просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым (улыбается).

– Насколько сложными получились переговоры?

– Не скрою, сложными, потому что «Зенит» в принципе не хотел отпускать Олега.

– Вот как?

– Да. Поэтому президент клуба Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них это не получилось. Тренер явно дал понять, что, как говорят итальянские специалисты, «Олег не входит в планы».