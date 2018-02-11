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Фурсенко не хотел отпускать Шатова из «Зенита»

11 февраля 2018, 23:40
13

Представитель Олега Шатова Кахор Муминов рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника из «Зенита» в «Краснодар».

Напомним, что «быки» арендовали 27-летнего россиянина до конца сезона с правом возможного выкупа.

– Почему Шатов отправился все-таки в «Краснодар»? Были ли другие варианты?

– Да были и другие варианты. В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с «Зенитом». И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в «Краснодар»

– Почему?

– Тут несколько причин. Первая – это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе – атмосфера в «Краснодаре», в которой игроку легко, по крайней мере, первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Хотя, я не исключаю, что Олег просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым (улыбается).

– Насколько сложными получились переговоры?

– Не скрою, сложными, потому что «Зенит» в принципе не хотел отпускать Олега.

– Вот как?

– Да. Поэтому президент клуба Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них это не получилось. Тренер явно дал понять, что, как говорят итальянские специалисты, «Олег не входит в планы».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег Фурсенко Сергей
Комментарии (13)
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insider_retro
1518382361
Вот так амбиции тренера дали ход успешным переговорам по переходу. А кто угадал и кто прогадал покажет вторая половина сезона! Шатов не стал для Манчини штучным игроком, а поэтому мотивация у Олега доказать обратное, будет запредельная!!!
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СашкаГуров
1518383168
не хотел и на сборы не позвол с командой!!! фурс *****
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Павелий
1518384951
Встречал жену в Пулково днём 7 февраля. Мимо меня прошёл только прилетевший Сергей Фурсенко. Он был какой-то злой и рыскал глазами по сторонам (может, Шатова высматривал).
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1bear
1518386672
...что-то с трудом верю,что к Манчини так уж прислушивается Фурс...
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Razvedchik - sniper
1518392958
Отгребет Манчини в конце сезона по результатам. А за Шатова спасибо от всего города Краснодар))))
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Диктор
1518410995
Ну так все же Фурсенко видать не дурак-он прекрасно понимает ,что тренер уйдет и при этом отпускать отличного игрока из команды,где потом такого найдешь еще.
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piligrim1986
1518414198
так сделали бы олежке аргентинский паспорт, и все дела)))
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vladimir-7
1518416164
Р.Манчини, теперь в Зените самый главный, остальные-"шестерки"?
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nemolod
1518418015
В любом случае-это позорно ненужного ,как считает ее главный тренер, не отпускать в равноценный клуб,а запихивать его в ФНЛ-команду,да еще,оказывается за аренду(!) футболист платит сам! Хотя по логике,раз игрок не соответствует уровню и на него есть спрос,давно можно было его просто продать,а на вырученные деньги постараться купить того,кто нужен! Вот и получается - ни себе,ни людям!
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OfaZavr
1518421567
ну и правильно что не стали удерживать бестолку а дали шанс играть постоянно и вернуть прежний уровень.
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