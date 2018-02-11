АПЛ. «Хаддерсфилд» обыграл «Борнмут», одержав первую победу за два месяца

В матче 27 тура АПЛ встретились «Хаддерсфилд» и «Борнмут». Победу одержали «псы», для которых она стала первой в соревновании с 16 декабря, когда был повержен «Уотфорд». Дублем отметился Антони Мунье.

Благодаря трем очка подопечные Давида Вагнера покинули зону вылета. «Вишневые» идут десятыми.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Хаддерсфилд – Борнмут – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Притчард, 7; 1:1 – Станислас, 14; 2:1 – Мунье, 27; 3:1 – Мунье, 66; 4:1 – ван ла Парра, 90+5 (с пенальти).

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