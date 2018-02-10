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    Агент Вернблума: «Мы уже устали от звонков журналистов»

    Агент полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Патрик Морк отметил, что уже устал отвечать на вопросы СМИ о будущем своего клиента.

    Ранее стало известно, что швед, контракт которого истекает по завершении нынешнего сезона, скорее всего покинет армейский клуб. Одним из вероятных мест продолжения карьеры 31-летнего футболиста называется «Гетеборг».

    «Вернблум? За последние дни мы получили сотни звонков от журналистов. Ситуацию мы не комментируем», – сказал Морк.

    В нынешней кампании Вернблум провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2018 14:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 11 февраля 2018, 10:54

      Кстати о шутках.
      А на соккере всё спокойненько, ни кого и ни где не видать,
      всё культурненько, всё пристойненько, исключительная благодать.
      (В.С.Высоцкий На кладбище. Почти).

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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 11 февраля 2018, 10:48

      Надеюсь, что Понтус останется в ЦСКА.
      Все эти разговоры - очередная шутка( на шутки он мастак!).

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