Агент Вернблума: «Мы уже устали от звонков журналистов»

Кстати о шутках.
А на соккере всё спокойненько, ни кого и ни где не видать,
всё культурненько, всё пристойненько, исключительная благодать.
(В.С.Высоцкий На кладбище. Почти).
Агент полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Патрик Морк отметил, что уже устал отвечать на вопросы СМИ о будущем своего клиента.
Ранее стало известно, что швед, контракт которого истекает по завершении нынешнего сезона, скорее всего покинет армейский клуб. Одним из вероятных мест продолжения карьеры 31-летнего футболиста называется «Гетеборг».
«Вернблум? За последние дни мы получили сотни звонков от журналистов. Ситуацию мы не комментируем», – сказал Морк.
В нынешней кампании Вернблум провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.