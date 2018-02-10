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Агент Вернблума: «Мы уже устали от звонков журналистов»

10 февраля 2018, 14:32
2

Агент полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Патрик Морк отметил, что уже устал отвечать на вопросы СМИ о будущем своего клиента.

Ранее стало известно, что швед, контракт которого истекает по завершении нынешнего сезона, скорее всего покинет армейский клуб. Одним из вероятных мест продолжения карьеры 31-летнего футболиста называется «Гетеборг».

«Вернблум? За последние дни мы получили сотни звонков от журналистов. Ситуацию мы не комментируем», – сказал Морк.

В нынешней кампании Вернблум провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (2)
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OOOVVV.
1518335336
Надеюсь, что Понтус останется в ЦСКА. Все эти разговоры - очередная шутка( на шутки он мастак!).
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OOOVVV.
1518335656
Кстати о шутках. А на соккере всё спокойненько, ни кого и ни где не видать, всё культурненько, всё пристойненько, исключительная благодать. (В.С.Высоцкий На кладбище. Почти).
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