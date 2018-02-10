Агент Вернблума: «Мы уже устали от звонков журналистов»

Агент полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Патрик Морк отметил, что уже устал отвечать на вопросы СМИ о будущем своего клиента.

Ранее стало известно, что швед, контракт которого истекает по завершении нынешнего сезона, скорее всего покинет армейский клуб. Одним из вероятных мест продолжения карьеры 31-летнего футболиста называется «Гетеборг».

«Вернблум? За последние дни мы получили сотни звонков от журналистов. Ситуацию мы не комментируем», – сказал Морк.

В нынешней кампании Вернблум провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.