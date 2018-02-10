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    На матче «Зенита» с «Марибором» присутствует аналитик «Селтика»

    Товарищеский матч «Зенита» со словенским «Марибором» посетил аналитик «Селтика». Петербуржцам предстоит сыграть с шотландским клубом в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Я – аналитик клуба из Глазго, изучаю соперников шотландцев. Был в Дубае, теперь приехал за «Зенитом» в Турцию. Что могу сказать? Шансы у команд 50 на 50. Интервью не даю – уволят, сами понимаете», – сказал аналитик.

    Первый поединок между «кельтами» и сине-бело-голубыми состоится в Глазго 15 февраля. Ответный – 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2018 13:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 18:44

      Этому аналитику нужно держать язык за зубами-могут действительно уволить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 18:41

      может хоть кучу матчей Зенита посмотреть все равно ничего не поймет)

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 10 февраля 2018, 18:36

      где он 50на50 увидел--если тока в Шотландии, да и то, на вряд ли

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 10 февраля 2018, 14:13

      В Шотландии будет очень тяжело Зениту.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2018, 14:00

      что там анализировать- тусклая колхозная игра

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 10 февраля 2018, 13:35

      Аналитик не поможет

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 февраля 2018, 13:33

      Классная работа!
      Пока все потеют, бегают и резвятся в угоду тренерам, он как бог парит над ситуацией!
      Анализирует!!

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