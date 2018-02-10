На матче «Зенита» с «Марибором» присутствует аналитик «Селтика»

Товарищеский матч «Зенита» со словенским «Марибором» посетил аналитик «Селтика». Петербуржцам предстоит сыграть с шотландским клубом в 1/16 финала Лиги Европы.

«Я – аналитик клуба из Глазго, изучаю соперников шотландцев. Был в Дубае, теперь приехал за «Зенитом» в Турцию. Что могу сказать? Шансы у команд 50 на 50. Интервью не даю – уволят, сами понимаете», – сказал аналитик.

Первый поединок между «кельтами» и сине-бело-голубыми состоится в Глазго 15 февраля. Ответный – 22 февраля в Санкт-Петербурге.