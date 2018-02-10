Гвардиола посоветовал Энрике купить в «Челси» Ройса

Экс-главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, который может возглавить «Челси», уже определился с первым приобретением, которое он хотел бы сделать, если придет в лондонский клуб.

Специалист намерен попросить руководство синих купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Сообщается, что немца ему рекомендовал Хосеп Гвардиола, отозвавшийся о нем, как о футболисте, который может играть в любой команде мира.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ройс на поле еще не выходил, поскольку уже в течение восьми месяцев восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Планируется, что хавбек примет участие в матче 22-го тура Бундеслиги с «Гамбургом», который состоится сегодня.