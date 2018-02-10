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    Гвардиола посоветовал Энрике купить в «Челси» Ройса

    Экс-главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, который может возглавить «Челси», уже определился с первым приобретением, которое он хотел бы сделать, если придет в лондонский клуб.

    Специалист намерен попросить руководство синих купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Сообщается, что немца ему рекомендовал Хосеп Гвардиола, отозвавшийся о нем, как о футболисте, который может играть в любой команде мира.

    Отметим, что в нынешнем сезоне Ройс на поле еще не выходил, поскольку уже в течение восьми месяцев восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Планируется, что хавбек примет участие в матче 22-го тура Бундеслиги с «Гамбургом», который состоится сегодня.

    Источник: Don Balon

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    10.02.2018 12:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +214

      Yurini 10 февраля 2018, 19:53

      А Гвардиола уже всё знает ясновидящий мля! Энрике в Челси он поставит что ли?! и уверенно так прям! ахахахаа Брееед

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2018, 16:36

      ройс уже никому не нужен ! Игрок класс но хрустальный в хлам !

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2018, 16:35

      угорает пеп )))))

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 февраля 2018, 14:20

      А ещё купить Бейла и Милика и будет команда-фантом

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 февраля 2018, 12:44

      Если в аэропорту не подвернёт ногу, то будет шанс поиграть немного в англии

      2
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