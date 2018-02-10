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    Самедов: «Выиграть два трофея со «Спартаком» в текущем сезоне будет счастьем»

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился мыслями о трофейных перспективах команды в текущем сезоне. Игрок считает, что свою главную победу он уже одержал.

    – С момента возвращения в «Спартак» вы выиграли чемпионат России, Суперкубок, получили медаль от «Локомотива» за победу в Кубке России. Реально перекрыть это достижение в ближайшее время?

    – Не ставлю себе цель перекрывать какие-то достижения. На данный момент «Спартак» участвует в трех турнирах. Выиграть два из них будет счастьем. Выиграть один – тоже.

    Самый главный трофей – чемпионство – я завоевал со «Спартаком» в прошлом году. Но это уже история. Снова хочу пережить минуты победного счастья.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.02.2018 08:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2018, 12:00

      желаем удачи во всех турнирах всё в ваших руках побольше спортивной злости и рвения Не возможного ничего нет дерзайте ребята

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:46

      правильно, пока есть шансы почему бы не побороться а потом уж видно будет какие трофеи в зависимости от стараний взять получиться.

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 10:14

      Цель есть.Конечно осуществить ее будет трудно, но ничего невозможного нет.Удачи.

      7
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 февраля 2018, 09:30

      Давайте парни в чемпионате займём 2 место,,,,первое если быть честными всё таки Палыч больше заслужил,,,,Кубок России тоже отдадим пускай болельщики и не из мега городов тоже порадуются,,,,,,Ну а себе возьмём ЛЕ,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша > slavutiq70 10 февраля 2018, 09:40

      С уважением, мысль правильная, но сейчас (последние 1,5 года) "Спартак" просто на голову сильнее ВСЕХ в России, поэтому надо брать ВСЁ, а соперники пусть попробуют доказать обратное ...

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > slavutiq70 10 февраля 2018, 12:04

      ну нет налево направо всё так раздавать не пойдёт и в ЛЕ ПОКА ЧТО ТУММАННО БОРЬБА НЕ ИЗ ЛЁГКИХ нот биться всегда надо за трофеи и так их давно не было

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