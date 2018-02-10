Самедов: «Выиграть два трофея со «Спартаком» в текущем сезоне будет счастьем»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился мыслями о трофейных перспективах команды в текущем сезоне. Игрок считает, что свою главную победу он уже одержал.

– С момента возвращения в «Спартак» вы выиграли чемпионат России, Суперкубок, получили медаль от «Локомотива» за победу в Кубке России. Реально перекрыть это достижение в ближайшее время?

– Не ставлю себе цель перекрывать какие-то достижения. На данный момент «Спартак» участвует в трех турнирах. Выиграть два из них будет счастьем. Выиграть один – тоже.

Самый главный трофей – чемпионство – я завоевал со «Спартаком» в прошлом году. Но это уже история. Снова хочу пережить минуты победного счастья.