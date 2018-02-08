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Арустамян: «Попов близок к переходу в «Рубин»

8 февраля 2018, 21:06
10

Российский футбольный журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов может покинуть клуб в феврале. Болгарином интересуется казанский «Рубин».

«Есть интерес со стороны разнообразных команд к Ивелину Попову, который в последнее время потерял место в старте.

Был интерес московского «Динамо», но сейчас он ближе всего к «Рубину». «Рубин» серьезный интерес проявляет, есть некоторые зачатки переговоров, которые могут завершиться успешно.

В течение ближайших дней, может быть, недели, узнаем, где Попов продолжит карьеру», – сказал комментатор.

Болгарин выступает в РФПЛ с 2012 года.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Попов Ивелин Арустамян Нобель
Комментарии (10)
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insider_retro
1518113491
Для Ивелина переход - во благо, а для Рубина - не однозначное приобретение, особенно, на фоне начавшейся оптимизации состава!
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Сильвербой
1518113788
На Набиуллина меняем!
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Бубновский
1518115227
....ну если только эвелин сыграет роль домингеса, тогда да!...
Ответить
ufos73
1518115703
А у Рубина денег то хватит?
Ответить
серега кашин
1518118272
из рубина вроде игроки и так побежали из-за долгов, а зп у попова не маленькая
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zigbert
1518118939
Не скрою Попова отдавать будет жаль.
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Диктор
1518146487
Удачи Попову в Рубине-неплохой игрок,жаль не играет стабильно.
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OfaZavr
1518160552
и для Ивелина и для клуба это был хороший вариант, там и практика будет постоянная вопрос потянет ли Рубин или может только в аренду возьмут для начала.
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FaTeK1945ru
1518166035
...зачем он нужен РУБИНу??? У нас,в РУБИНе,таких поповых пруд...
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