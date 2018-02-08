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    Арустамян: «Попов близок к переходу в «Рубин»

    Российский футбольный журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов может покинуть клуб в феврале. Болгарином интересуется казанский «Рубин».

    «Есть интерес со стороны разнообразных команд к Ивелину Попову, который в последнее время потерял место в старте.

    Был интерес московского «Динамо», но сейчас он ближе всего к «Рубину». «Рубин» серьезный интерес проявляет, есть некоторые зачатки переговоров, которые могут завершиться успешно.

    В течение ближайших дней, может быть, недели, узнаем, где Попов продолжит карьеру», – сказал комментатор.

    Болгарин выступает в РФПЛ с 2012 года.

    Источник: YouTube

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    08.02.2018 21:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 9 февраля 2018, 11:47

      ...зачем он нужен РУБИНу??? У нас,в РУБИНе,таких поповых пруд...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 10:15

      и для Ивелина и для клуба это был хороший вариант, там и практика будет постоянная вопрос потянет ли Рубин или может только в аренду возьмут для начала.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 февраля 2018, 06:21

      Удачи Попову в Рубине-неплохой игрок,жаль не играет стабильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 22:42

      Не скрою Попова отдавать будет жаль.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 февраля 2018, 22:31

      из рубина вроде игроки и так побежали из-за долгов, а зп у попова не маленькая

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 февраля 2018, 21:48

      А у Рубина денег то хватит?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 8 февраля 2018, 21:40

      ....ну если только эвелин сыграет роль домингеса, тогда да!...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ > Бубновский 8 февраля 2018, 22:42

      Домингес был не заменим. Помню его гол в ворота Барсы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2018, 21:16

      На Набиуллина меняем!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > Сильвербой 8 февраля 2018, 21:40

      Правильно говоришь! Должен быть взаимовыгодный обмен.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 февраля 2018, 21:11

      Для Ивелина переход - во благо, а для Рубина - не однозначное приобретение, особенно, на фоне начавшейся оптимизации состава!

      9
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