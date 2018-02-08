Арустамян: «Попов близок к переходу в «Рубин»

Российский футбольный журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов может покинуть клуб в феврале. Болгарином интересуется казанский «Рубин».
«Есть интерес со стороны разнообразных команд к Ивелину Попову, который в последнее время потерял место в старте.
Был интерес московского «Динамо», но сейчас он ближе всего к «Рубину». «Рубин» серьезный интерес проявляет, есть некоторые зачатки переговоров, которые могут завершиться успешно.
В течение ближайших дней, может быть, недели, узнаем, где Попов продолжит карьеру», – сказал комментатор.
Болгарин выступает в РФПЛ с 2012 года.
Источник: YouTube