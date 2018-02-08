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    Мельгарехо: «Приходя в «Спартак», понимал, что нужно будет пахать»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мнением о своей игре и игре команды в текущем сезоне.

    – В «Спартак» вы приходили одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Почему не получилось сразу заиграть?

    – Прежде всего потому, что у меня не было достаточно возможностей, чтобы в игре доказать свою состоятельность. Но даже если не использовал какой-то шанс, который мне предоставляли, я сжимал зубы и продолжал работать. В карьере порой случаются такие моменты – нужно быть к ним готовым. Я – готов. Приходя в «Спартак», понимал, что это вызов и нужно будет пахать, бороться и доказывать. И я это делаю и буду делать – это в моем характере.

    – По системе «гол+пас» в этом сезоне вы уже набрали пять очков (2 гола и 3 передачи) – столько же, сколько в двух прошлых сезонах вместе взятых. Что изменилось?

    – Сколько мячей забил помню, а голевые передачи не считал. Что касается того, почему стало получаться, – наверное, потому, что прошло определенное время, я адаптировался к требованиям команды, к партнерам на поле. Плюс у меня, как мне кажется, теперь больше возможностей показать, что я могу.

    – Каррера говорит, что к вам пришла уверенность. Раньше ее не было?

    – Она появилась, потому что мне стали больше доверять. Когда набираешь игровые минуты, растет уверенность. Если начинает получаться, ее становится еще больше.

    – Как вам работается с Каррерой?

    – Ощущения очень хорошие. Этот тренер показал за прошедшие полтора года, что он может достигать результата, добиваться побед, которые нам так давно были нужны. Надеюсь, дальше будет только лучше.

    «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 37 очков в 20 турах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.02.2018 17:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 8 февраля 2018, 19:56

      Пахать, пахать и еще раз пахать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2018, 19:52

      В Кубани не нужно было пахать???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 8 февраля 2018, 19:47

      Конкуренция сейчас в команде сильная, но Каррера в него верит, да и неплохо он выглядит. Все наладится.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 8 февраля 2018, 19:40

      Он скромный, набожный парень, долго осваивается в большом городе и клубе. Рано или поздно, попрет. По мне, уже пора.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 февраля 2018, 19:32

      Есть у него какая-то скованность, сбросит ее, даст еще всем просраться.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 19:29

      очень бы хотелось чтобы заиграл на полную и стал основным, на замену часто полезно выходит а когда в основе начинает не очень себя проявляет.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 февраля 2018, 19:19

      Пора тебе, парень, выходить на первый план, все у тебя есть.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 8 февраля 2018, 18:44

      Хоть выходит не так часто но пори Каррере гораздо больше пользы приносит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 18:38

      Игрок техничный и сейчас кажется начинает нащупывать свою игру в Спартаке.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 февраля 2018, 18:37

      Поржал

      0
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