Мельгарехо: «Приходя в «Спартак», понимал, что нужно будет пахать»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мнением о своей игре и игре команды в текущем сезоне.

– В «Спартак» вы приходили одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Почему не получилось сразу заиграть?

– Прежде всего потому, что у меня не было достаточно возможностей, чтобы в игре доказать свою состоятельность. Но даже если не использовал какой-то шанс, который мне предоставляли, я сжимал зубы и продолжал работать. В карьере порой случаются такие моменты – нужно быть к ним готовым. Я – готов. Приходя в «Спартак», понимал, что это вызов и нужно будет пахать, бороться и доказывать. И я это делаю и буду делать – это в моем характере.

– По системе «гол+пас» в этом сезоне вы уже набрали пять очков (2 гола и 3 передачи) – столько же, сколько в двух прошлых сезонах вместе взятых. Что изменилось?

– Сколько мячей забил помню, а голевые передачи не считал. Что касается того, почему стало получаться, – наверное, потому, что прошло определенное время, я адаптировался к требованиям команды, к партнерам на поле. Плюс у меня, как мне кажется, теперь больше возможностей показать, что я могу.

– Каррера говорит, что к вам пришла уверенность. Раньше ее не было?

– Она появилась, потому что мне стали больше доверять. Когда набираешь игровые минуты, растет уверенность. Если начинает получаться, ее становится еще больше.

– Как вам работается с Каррерой?

– Ощущения очень хорошие. Этот тренер показал за прошедшие полтора года, что он может достигать результата, добиваться побед, которые нам так давно были нужны. Надеюсь, дальше будет только лучше.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 37 очков в 20 турах.