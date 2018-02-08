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  • Мельгарехо: «Приходя в «Спартак», понимал, что нужно будет пахать»

Мельгарехо: «Приходя в «Спартак», понимал, что нужно будет пахать»

8 февраля 2018, 17:13
14

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мнением о своей игре и игре команды в текущем сезоне.

– В «Спартак» вы приходили одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Почему не получилось сразу заиграть?

– Прежде всего потому, что у меня не было достаточно возможностей, чтобы в игре доказать свою состоятельность. Но даже если не использовал какой-то шанс, который мне предоставляли, я сжимал зубы и продолжал работать. В карьере порой случаются такие моменты – нужно быть к ним готовым. Я – готов. Приходя в «Спартак», понимал, что это вызов и нужно будет пахать, бороться и доказывать. И я это делаю и буду делать – это в моем характере.

– По системе «гол+пас» в этом сезоне вы уже набрали пять очков (2 гола и 3 передачи) – столько же, сколько в двух прошлых сезонах вместе взятых. Что изменилось?

– Сколько мячей забил помню, а голевые передачи не считал. Что касается того, почему стало получаться, – наверное, потому, что прошло определенное время, я адаптировался к требованиям команды, к партнерам на поле. Плюс у меня, как мне кажется, теперь больше возможностей показать, что я могу.

– Каррера говорит, что к вам пришла уверенность. Раньше ее не было?

– Она появилась, потому что мне стали больше доверять. Когда набираешь игровые минуты, растет уверенность. Если начинает получаться, ее становится еще больше.

– Как вам работается с Каррерой?

– Ощущения очень хорошие. Этот тренер показал за прошедшие полтора года, что он может достигать результата, добиваться побед, которые нам так давно были нужны. Надеюсь, дальше будет только лучше.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 37 очков в 20 турах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (14)
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oyabun
1518100100
Мельгарехо Красава!! Спарте красиво и технично забил. И в обороне не забывает отрабатывать. В последнее время прогрессирует, не то что Попов.
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zigbert
1518104324
Игрок техничный и сейчас кажется начинает нащупывать свою игру в Спартаке.
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ramos6548
1518104697
Хоть выходит не так часто но пори Каррере гораздо больше пользы приносит.
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Сибирь за Спартак
1518106796
Пора тебе, парень, выходить на первый план, все у тебя есть.
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OfaZavr
1518107340
очень бы хотелось чтобы заиграл на полную и стал основным, на замену часто полезно выходит а когда в основе начинает не очень себя проявляет.
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Одинокий волк Маквейд
1518107544
Есть у него какая-то скованность, сбросит ее, даст еще всем просраться.
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AlfavitЪ
1518108000
Он скромный, набожный парень, долго осваивается в большом городе и клубе. Рано или поздно, попрет. По мне, уже пора.
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Братья Васильевы
1518108440
Конкуренция сейчас в команде сильная, но Каррера в него верит, да и неплохо он выглядит. Все наладится.
Ответить
Сильвербой
1518108779
В Кубани не нужно было пахать???
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Ахимас Вельде
1518109012
Пахать, пахать и еще раз пахать.
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