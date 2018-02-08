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    Данченко присоединился к «Анжи» после медобследования

    Полузащитник «Анжи» Олег Данченко прошел углубленное медицинское обследование в Москве, после чего присоединился к команде в Турции вечером 7 февраля. Футболист пропустил второй этап подготовки команды к сезону из-за проблем с сердцем.

    «Перед началом сборов у Олега Данченко было выявлено небольшое нарушение ритма сердца на плановом медосмотре команды в Москве. По этой причине было принято решение оставить Олега для прохождения углубленного обследования. В институте кардиологии им. Мясникова была проведена серия медицинских тестов, а также небольшая метаболическая терапия. По ее окончании Олег повторно прошел тестирование, и уже по его результатам врачами клиники было вынесено решение, что футболист может беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью», – рассказал врач команды Хаджимурад Хизроев.

    В Турции футболист будет работать по индивидуальной программе. Сегодня Данченко провел свою первую тренировку на сборе и без выходных продолжит готовиться к сезону.

    Источник: ФК «Анжи»

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    08.02.2018 11:41
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