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    Гендиректор «Тосно»: «Погребняка не интересуют деньги. Он хочет играть»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о возможной покупке Павла Погребняка.

    Сегодня 34-летний форвард принял участие в товарищеском матче клуба против «Дебрецена» (0:3).

    «У нас проблема с нападающим, мы хотим российского игрока. Нам позвонил агент, сказал, что Павел готов приехать. Мы тоже должны понимать его состояние. Понятно, что он сейчас не до конца готов. Сегодня отыграл неплохо, тайм сыграл. У нас еще будет игра, будем смотреть и решение примем по окончании сбора.

    Что касается его зарплаты, если он перейдет к нам, то Павел готов идти на наши условия. У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги, он хочет играть. Я сразу озвучил сумму, которую мы готовы платить», — сказал Матюшенко.

    Предыдущим клубом россиянина было «Динамо». Бело-голубые расторгли с игроком контракт из-за его нахождения в Турине во время матча РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 20:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 8 февраля 2018, 14:43

      Мне кажется что Погребняк, несмотря на столь солидный для футболистов возраст, просто хочет как можно дольше продержаться в Футболе, чтобы бабла заработать. Я считаю что каждый футболист должен уходить достойно в свое время, как Зидан, который даже в свои 34 года играл очень хорошо.
      С другой стороны человек не враг своему кошельку и преследует свои собственные интересы.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 12:19

      После ухода Заболотного на позиции центрального нападающего образовался вакуум,который и хотят заполнить Погребняком. Посмотрим что из этого получится.

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 8 февраля 2018, 11:48

      конечно..никаких денег..

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 10:27

      ну тогда во первых что мешало играть в Динамо если правда хочет только играть а во вторых зачем обдирал Динамо если его деньги не интересуют да еще и судиться хочет с ними.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 февраля 2018, 03:45

      Хочет играть на нервах болельщиков Тосно :)

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 февраля 2018, 00:18

      Самое ненавистное дитя лимита!!!

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 февраля 2018, 23:02

      Бесплатно играть будет чтоли?? А с другой стороны - почему бы и нет, по полмиллиона рублей в день получал бездельник, годами не играя ведь!

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 февраля 2018, 22:35

      ну ну посмотрим как он у вас играть будет

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 февраля 2018, 22:26

      Есть куриная слепота,есть любовная слепота.Но есть,оказывается,и футбольно-административная.Да этого гражданина можно брать в команду с условием,что будет башлять сам за выход на поле!Не наигрался он,понимаете ли.В 34 года ! Просто парень мечтает оставить о себе память не как паразит,просидевший за преступно большие деньги на скамейке Динамо ,а как вполне хороший форвард.

      1
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 7 февраля 2018, 22:05

      ну так уже никто и нигде ему таких денег не предложит как было в Динамо...

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