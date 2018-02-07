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  • Гендиректор «Тосно»: «Погребняка не интересуют деньги. Он хочет играть»

Гендиректор «Тосно»: «Погребняка не интересуют деньги. Он хочет играть»

7 февраля 2018, 20:49
13

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о возможной покупке Павла Погребняка.

Сегодня 34-летний форвард принял участие в товарищеском матче клуба против «Дебрецена» (0:3).

«У нас проблема с нападающим, мы хотим российского игрока. Нам позвонил агент, сказал, что Павел готов приехать. Мы тоже должны понимать его состояние. Понятно, что он сейчас не до конца готов. Сегодня отыграл неплохо, тайм сыграл. У нас еще будет игра, будем смотреть и решение примем по окончании сбора.

Что касается его зарплаты, если он перейдет к нам, то Павел готов идти на наши условия. У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги, он хочет играть. Я сразу озвучил сумму, которую мы готовы платить», — сказал Матюшенко.

Предыдущим клубом россиянина было «Динамо». Бело-голубые расторгли с игроком контракт из-за его нахождения в Турине во время матча РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Погребняк Павел
Комментарии (13)
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vladik12
1518026963
Конечно, не интересуют, ведь благодаря "Динамо" он обеспечил семью на семь колен вперед.
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Serjoga
1518028813
Гендиректор, а наивный, в сказки верит!
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shinnik
1518029060
пусть тряхнёт... или хлопнет...
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mishavandit
1518030332
ну так уже никто и нигде ему таких денег не предложит как было в Динамо...
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yorgenbarenz
1518031574
Есть куриная слепота,есть любовная слепота.Но есть,оказывается,и футбольно-административная.Да этого гражданина можно брать в команду с условием,что будет башлять сам за выход на поле!Не наигрался он,понимаете ли.В 34 года ! Просто парень мечтает оставить о себе память не как паразит,просидевший за преступно большие деньги на скамейке Динамо ,а как вполне хороший форвард.
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Обер-КанцлерЪ
1518033766
Бесплатно играть будет чтоли?? А с другой стороны - почему бы и нет, по полмиллиона рублей в день получал бездельник, годами не играя ведь!
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filosof sparty
1518038313
Самое ненавистное дитя лимита!!!
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la verdad
1518050709
Хочет играть на нервах болельщиков Тосно :)
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OfaZavr
1518074849
ну тогда во первых что мешало играть в Динамо если правда хочет только играть а во вторых зачем обдирал Динамо если его деньги не интересуют да еще и судиться хочет с ними.
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zigbert
1518081551
После ухода Заболотного на позиции центрального нападающего образовался вакуум,который и хотят заполнить Погребняком. Посмотрим что из этого получится.
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