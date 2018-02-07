Гендиректор «Тосно»: «Погребняка не интересуют деньги. Он хочет играть»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о возможной покупке Павла Погребняка.

Сегодня 34-летний форвард принял участие в товарищеском матче клуба против «Дебрецена» (0:3).

«У нас проблема с нападающим, мы хотим российского игрока. Нам позвонил агент, сказал, что Павел готов приехать. Мы тоже должны понимать его состояние. Понятно, что он сейчас не до конца готов. Сегодня отыграл неплохо, тайм сыграл. У нас еще будет игра, будем смотреть и решение примем по окончании сбора.

Что касается его зарплаты, если он перейдет к нам, то Павел готов идти на наши условия. У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги, он хочет играть. Я сразу озвучил сумму, которую мы готовы платить», — сказал Матюшенко.

Предыдущим клубом россиянина было «Динамо». Бело-голубые расторгли с игроком контракт из-за его нахождения в Турине во время матча РФПЛ.