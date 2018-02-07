Гендиректор «Тосно»: «Погребняка не интересуют деньги. Он хочет играть»

Мне кажется что Погребняк, несмотря на столь солидный для футболистов возраст, просто хочет как можно дольше продержаться в Футболе, чтобы бабла заработать. Я считаю что каждый футболист должен уходить достойно в свое время, как Зидан, который даже в свои 34 года играл очень хорошо.
С другой стороны человек не враг своему кошельку и преследует свои собственные интересы.
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о возможной покупке Павла Погребняка.
Сегодня 34-летний форвард принял участие в товарищеском матче клуба против «Дебрецена» (0:3).
«У нас проблема с нападающим, мы хотим российского игрока. Нам позвонил агент, сказал, что Павел готов приехать. Мы тоже должны понимать его состояние. Понятно, что он сейчас не до конца готов. Сегодня отыграл неплохо, тайм сыграл. У нас еще будет игра, будем смотреть и решение примем по окончании сбора.
Что касается его зарплаты, если он перейдет к нам, то Павел готов идти на наши условия. У Погребняка есть мотивация, его не интересуют деньги, он хочет играть. Я сразу озвучил сумму, которую мы готовы платить», — сказал Матюшенко.
Предыдущим клубом россиянина было «Динамо». Бело-голубые расторгли с игроком контракт из-за его нахождения в Турине во время матча РФПЛ.