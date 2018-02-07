Промес мечтает услышать песню о себе от фанатов «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес хотел бы однажды услышать песню о себе от фанатов команды во время матча.

«Песня обо мне? Боже, я мечтал бы об этом! Слышал, что после гола скандировали мое имя, но песня – это было бы невероятно. После матча я бы пошел ее петь вместе с фанатами.

После поражений очень тяжело подходить к трибунам, но я всегда делаю круг, потому что фанаты чувствуют то же самое, что и я. Ненавижу проигрывать, брат. Ненавижу», – сказал Промес.

В текущем сезоне голландец провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.