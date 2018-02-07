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Промес мечтает услышать песню о себе от фанатов «Спартака»

7 февраля 2018, 10:45
8

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес хотел бы однажды услышать песню о себе от фанатов команды во время матча.

«Песня обо мне? Боже, я мечтал бы об этом! Слышал, что после гола скандировали мое имя, но песня – это было бы невероятно. После матча я бы пошел ее петь вместе с фанатами.

После поражений очень тяжело подходить к трибунам, но я всегда делаю круг, потому что фанаты чувствуют то же самое, что и я. Ненавижу проигрывать, брат. Ненавижу», – сказал Промес.

В текущем сезоне голландец провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (8)
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fadda
1517990287
Антошка, Антошка! Пойдем копать картошку! Антошка, Антошка! Пойдем копать картошку!
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vladimir-7
1517996426
Скромное желание. В СССР и России даже таким игрокам, как Л.Яшину, М.Месхи, И.Численко, В.Понедельнику, О.Блохину, Е.Титову и др. не пели песни.
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momwig_
1517996954
Да не поют у нас песен как-то... не Англия. Там бы сочинили уже давно.
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Loxxam
1517997350
Может такую же песенку как про Лукаку в МЮ про его размеры? )
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все_будет_AUDI
1518004140
Многовато хочешь
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