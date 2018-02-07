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    Промес мечтает услышать песню о себе от фанатов «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес хотел бы однажды услышать песню о себе от фанатов команды во время матча.

    «Песня обо мне? Боже, я мечтал бы об этом! Слышал, что после гола скандировали мое имя, но песня – это было бы невероятно. После матча я бы пошел ее петь вместе с фанатами.

    После поражений очень тяжело подходить к трибунам, но я всегда делаю круг, потому что фанаты чувствуют то же самое, что и я. Ненавижу проигрывать, брат. Ненавижу», – сказал Промес.

    В текущем сезоне голландец провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 10:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 февраля 2018, 14:49

      Многовато хочешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 7 февраля 2018, 12:55

      Может такую же песенку как про Лукаку в МЮ про его размеры? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 февраля 2018, 12:49

      Да не поют у нас песен как-то... не Англия. Там бы сочинили уже давно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2018, 12:40

      Скромное желание. В СССР и России даже таким игрокам, как Л.Яшину, М.Месхи,
      И.Численко, В.Понедельнику, О.Блохину, Е.Титову и др. не пели песни.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VVM1964 7 февраля 2018, 12:56

      Промес,столько говорит о песне о нем и это не обосновано?

      0
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      Рейтинг: +381

      fadda 7 февраля 2018, 10:58

      Антошка, Антошка!
      Пойдем копать картошку!
      Антошка, Антошка!
      Пойдем копать картошку!

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