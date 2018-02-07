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  • Промес пообещал побить Джикию, если тот перейдет в другой клуб

Промес пообещал побить Джикию, если тот перейдет в другой клуб

7 февраля 2018, 09:05
8

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не испытывает проблем из-за стычки на поле с Георгием Джикией, когда тот в 2016 году выступал в составе «Амкара».

«Я дрался за «Спартак», Джикия – за свой клуб. Когда он пришел к нам, то все говорили мне: «Этот тот самый игрок, с которым ты...» Но у меня с ним нет никаких проблем. Джикия – фантастический парень. Хотя если он уйдет в другой клуб, то мы можем снова подраться.

Джикия сказал, что я хотел поцеловаться? Ха-ха! Тогда можете считать, что теперь мы много целуемся. Сейчас он мой друг», – сказал Промес.

В текущем сезоне голландец провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Промес Квинси
Комментарии (8)
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RedWhiteFans2
1517984072
Скорей эта любовь превратилась в сумашедшую реализацию на поле.
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Sterh
1517984967
"Промес пообещал побить Джикию, только если тот перейдет в другой клуб" "Хотя если он уйдет в другой клуб, то мы можем снова подраться." Вы, вообще, адекватные??? ГДЕ ВЫ ПРОЧИТАЛИ, ЧТО ОН ПООБЕЩАЛ ПОБИТЬ ДЖИКИЮ???
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все_будет_AUDI
1517985056
Не тронь русских
Ответить
OfaZavr
1517990969
Георгий то не уйдет а вот ты Квинси держись если уйдешь то бить будем всей толпой аккуратно но сильно)))
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Igor Belousov
1517991552
молодец промес
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fhnv
1518004232
только дуралей может свалить перед чемпионатом мира за бугор
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