Промес пообещал побить Джикию, если тот перейдет в другой клуб

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не испытывает проблем из-за стычки на поле с Георгием Джикией, когда тот в 2016 году выступал в составе «Амкара».

«Я дрался за «Спартак», Джикия – за свой клуб. Когда он пришел к нам, то все говорили мне: «Этот тот самый игрок, с которым ты...» Но у меня с ним нет никаких проблем. Джикия – фантастический парень. Хотя если он уйдет в другой клуб, то мы можем снова подраться.

Джикия сказал, что я хотел поцеловаться? Ха-ха! Тогда можете считать, что теперь мы много целуемся. Сейчас он мой друг», – сказал Промес.

В текущем сезоне голландец провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.