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    Промес пообещал побить Джикию, если тот перейдет в другой клуб

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не испытывает проблем из-за стычки на поле с Георгием Джикией, когда тот в 2016 году выступал в составе «Амкара».

    «Я дрался за «Спартак», Джикия – за свой клуб. Когда он пришел к нам, то все говорили мне: «Этот тот самый игрок, с которым ты...» Но у меня с ним нет никаких проблем. Джикия – фантастический парень. Хотя если он уйдет в другой клуб, то мы можем снова подраться.

    Джикия сказал, что я хотел поцеловаться? Ха-ха! Тогда можете считать, что теперь мы много целуемся. Сейчас он мой друг», – сказал Промес.

    В текущем сезоне голландец провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 09:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 7 февраля 2018, 14:50

      только дуралей может свалить перед чемпионатом мира за бугор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 февраля 2018, 11:19

      молодец промес

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 11:09

      Георгий то не уйдет а вот ты Квинси держись если уйдешь то бить будем всей толпой аккуратно но сильно)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > OfaZavr 7 февраля 2018, 12:19

      зря так Квинси пора на повышение, а то боюсь еще годок и пойдет его прыть на убыль, как не грустно но наш чемпионат не топ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Александ1982 7 февраля 2018, 18:24

      ну не факт что прыти поубавиться если предложения будут не очень то останется и продолжить радовать нас.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 февраля 2018, 09:30

      Не тронь русских

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 7 февраля 2018, 09:29

      "Промес пообещал побить Джикию, только если тот перейдет в другой клуб"
      "Хотя если он уйдет в другой клуб, то мы можем снова подраться."
      Вы, вообще, адекватные???
      ГДЕ ВЫ ПРОЧИТАЛИ, ЧТО ОН ПООБЕЩАЛ ПОБИТЬ ДЖИКИЮ???

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 февраля 2018, 09:14

      Скорей эта любовь превратилась в сумашедшую реализацию на поле.

      0
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