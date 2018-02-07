Нападающий «Ахмата» Мбенгуе вернется на поле через три недели

Нападающий «Ахмата» Аблае Мбенгуе восстанавливается после перенесенной операции на травмированном мениске. Сейчас он проходит курс реабилитации.

«Я нахожусь в медцентре «Глория Арена Спорт» с целью реабилитации колена, которое было прооперированно около двух недель назад. Каждое утро я прихожу сюда, кручу педали на велосипеде около 10-15 минут, затем выполняю работу, направленную на укрепление верхней части торса, пресса и после этого работаю с физиотерапевтом. Иногда, после обеда хожу в бассейн, на беговые движения и другие упражнения. Вот такая вот рутина.

Мне пообещали, что через три недели я начну играть. Я очень соскучился по всем, я здесь совсем один, здесь одно и то же каждый день. Я очень соскучился по мячу, по полю, по команде.

Хотелось бы закончить реабилитацию как можно скорее, у нас остается только 10 игр – это очень мало, надо будет добывать очки в каждой игре. Я общался с тренером сборной Сенегала, он пообещал мне, что если я буду забивать и отличусь в предстоящих 10 матчах, то, возможно, он меня вызовет для участия в чемпионате мира», – рассказал Мбенгуе.

Напомним, что в текущем сезоне сенегалец сыграл в девяти матчах в Премьер-лиге, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.