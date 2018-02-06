Бубнов считает, что Муса в Англии стал сильнее

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал возвращение в московский ЦСКА из Англии нападающего Ахмеда Мусы. Эксперт считает, что африканец в АПЛ стал сильнее.

«Касательно успешного возвращения Мусы из Англии (3 гола в 2 спаррингах) тут нет ничего удивительного. В отличие от «Лестера» у него де-факто нет конкурентов впереди. Подобно Сейду Думбия, нигериец вернулся в ЦСКА, будучи полностью адаптирован к клубу. Функционально он всегда хорошо выглядел, а в стане армейцев снова по умолчанию стал лидером атак, на которого играют, целенаправленно используют сильные стороны.

В АПЛ все было иначе, плюс сказывался недостаток индивидуального мастерства, но Муса все равно принимал участие в тренировках, провел не один матч и вынес для себя полезный опыт. Поэтому, думаю, в этом смысле он стал в Англии только сильнее», – заявил специалист.

Муса провел в Англии полтора года.