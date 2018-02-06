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    Бубнов считает, что Муса в Англии стал сильнее

    Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал возвращение в московский ЦСКА из Англии нападающего Ахмеда Мусы. Эксперт считает, что африканец в АПЛ стал сильнее.

    «Касательно успешного возвращения Мусы из Англии (3 гола в 2 спаррингах) тут нет ничего удивительного. В отличие от «Лестера» у него де-факто нет конкурентов впереди. Подобно Сейду Думбия, нигериец вернулся в ЦСКА, будучи полностью адаптирован к клубу. Функционально он всегда хорошо выглядел, а в стане армейцев снова по умолчанию стал лидером атак, на которого играют, целенаправленно используют сильные стороны.

    В АПЛ все было иначе, плюс сказывался недостаток индивидуального мастерства, но Муса все равно принимал участие в тренировках, провел не один матч и вынес для себя полезный опыт. Поэтому, думаю, в этом смысле он стал в Англии только сильнее», – заявил специалист.

    Муса провел в Англии полтора года.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.02.2018 23:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 10:40

      это у нас после сидения на лавке с трудом потом можно привести в норму а там даже у тех кто сидит форма не хуже.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 февраля 2018, 09:33

      А пока не понятно. Будет серьезный противник-посмотрим.
      То что он очень сильно мотивирован, это точно. Ему надо многое и многим доказывать. Да и соскучился он по футболу.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2018, 08:56

      У А.Мусы сейчас(в ЦСКА) шанс показать тренеру Лестера на, что способен
      игрок и, что руководство ЦСКА в нем не ошиблось, да и самому Мусе
      необходимо была игровая практика, тем более, что он играет с хорошо ему знакомыми игроками.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 7 февраля 2018, 07:05

      Вот и нап, наконец то нашелся

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Alex Y 7 февраля 2018, 10:10

      Только на полгода. Дальше опять будет беда

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 23:48

      Обстановка подталкивала его быть не хуже других!
      Конкуренция и мотивация - очень серьёзные рычаги для роста и развития!!

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 февраля 2018, 23:37

      Да даже физически он лучше выглядит. В Англии любят монстров раскачивать в зале. Вот и Мусу стороной это не обошло)

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 февраля 2018, 23:27

      Он просто в лучшей форме. Это же Англия.

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