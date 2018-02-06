Джикия тренируется по семь часов в день

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы крестообразных связок колена. Игрок тренируется по несколько часов в день.

«С каждым днем мне все лучше. Уже без костылей. Такой принцип: с самого начала лечения нужно их отбросить и передвигаться самому, разрабатывать ногу. Тренируюсь два раза в день по три с половиной часа. То есть в общей сложности выходит около семи часов.

Занятия специфические, на них уходит много времени. Интересно, что работаем вместе с Антоном Митрюшкиным. Поддерживаем и узнаем друг друга. Мы ведь до этого с ним только заочно были знакомы. А встретились в Риме, в больнице, – братья по несчастью», – сказал защитник.

Отметим, что у Джикии есть шансы полностью восстановиться к чемпионату мира-2018.