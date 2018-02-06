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    Джикия тренируется по семь часов в день

    Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы крестообразных связок колена. Игрок тренируется по несколько часов в день.

    «С каждым днем мне все лучше. Уже без костылей. Такой принцип: с самого начала лечения нужно их отбросить и передвигаться самому, разрабатывать ногу. Тренируюсь два раза в день по три с половиной часа. То есть в общей сложности выходит около семи часов.

    Занятия специфические, на них уходит много времени. Интересно, что работаем вместе с Антоном Митрюшкиным. Поддерживаем и узнаем друг друга. Мы ведь до этого с ним только заочно были знакомы. А встретились в Риме, в больнице, – братья по несчастью», – сказал защитник.

    Отметим, что у Джикии есть шансы полностью восстановиться к чемпионату мира-2018.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.02.2018 22:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +307

      shpilman 7 февраля 2018, 11:47

      Антоху домой забирай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 10:36

      Правильно Георгий только через усилия над собой и тяжелую работу реабилитация пройдет хорошо и качественно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 февраля 2018, 07:41

      Красава-просто трудоголик.Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 7 февраля 2018, 00:49

      много

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 7 февраля 2018, 00:30

      Нашей сборной на заметку )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 7 февраля 2018, 00:27

      Только что на костылях ходил и уже семь часоов тренируется в день, что семь мячей делают.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 23:44

      Дааа... Медицина у нас лучшая в мире, только все футболисты и другие игровики, сложные операции традиционно делают в Германии и Италии!
      Думаю, что при соблюдении всех рекомендаций, Джикия к сроку будет в паряде!
      А дальше, как бог даст и порешат тренеры клуба и сборной!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 февраля 2018, 23:28

      Хоть по 8.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 6 февраля 2018, 23:28

      Выздоравливай, Жора.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 6 февраля 2018, 23:11

      ДЕРЖИМ КУЛАКИ .

      2
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