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Джикия тренируется по семь часов в день

6 февраля 2018, 22:51
11

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы крестообразных связок колена. Игрок тренируется по несколько часов в день.

«С каждым днем мне все лучше. Уже без костылей. Такой принцип: с самого начала лечения нужно их отбросить и передвигаться самому, разрабатывать ногу. Тренируюсь два раза в день по три с половиной часа. То есть в общей сложности выходит около семи часов.

Занятия специфические, на них уходит много времени. Интересно, что работаем вместе с Антоном Митрюшкиным. Поддерживаем и узнаем друг друга. Мы ведь до этого с ним только заочно были знакомы. А встретились в Риме, в больнице, – братья по несчастью», – сказал защитник.

Отметим, что у Джикии есть шансы полностью восстановиться к чемпионату мира-2018.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (11)
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filosof sparty
1517947442
Давай Жора, выздоравливай быстрее!!! Антону тоже всех благ!
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anatolich72
1517947865
ДЕРЖИМ КУЛАКИ .
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Kрейсер
1517948886
Выздоравливай, Жора.
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insider_retro
1517949859
Дааа... Медицина у нас лучшая в мире, только все футболисты и другие игровики, сложные операции традиционно делают в Германии и Италии! Думаю, что при соблюдении всех рекомендаций, Джикия к сроку будет в паряде! А дальше, как бог даст и порешат тренеры клуба и сборной!!
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Павел Амурский
1517952467
Только что на костылях ходил и уже семь часоов тренируется в день, что семь мячей делают.
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Spartak 777
1517952625
Нашей сборной на заметку )
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Борз-95
1517953788
много
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Диктор
1517978484
Красава-просто трудоголик.Удачи.
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OfaZavr
1517989008
Правильно Георгий только через усилия над собой и тяжелую работу реабилитация пройдет хорошо и качественно.
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shpilman
1517993267
Антоху домой забирай
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