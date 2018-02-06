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    Гендиректор «Ахмата»: «Ведем постоянный диалог с «Зенитом» по Швецу»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал об интересе «Зенита» к полузащитнику грозненцев Антону Швецу. При этом руководитель заявил, что до лета футболист не покинет команду.

    – Наша позиция не изменилась: до лета Швец останется игроком «Ахмата».

    – Но предложения от сине-бело-голубых поступали?

    – Мы еще в первый раз объяснили петербуржцам свою позицию, но в целом с ними идет постоянный диалог.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Швец провел 15 матчей, отметившись тремя голами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2018 18:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 7 февраля 2018, 18:01

      Чем в Зените на лавке сидеть,лучше уж в Ахмате постоянную игровую практику иметь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 февраля 2018, 20:10

      зенит захотел загубить еще одного молодого игрока

      -1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > серега кашин 6 февраля 2018, 22:33

      Ага, как Зенит за последние 10-12 лет загубил кучу молодых -
      молодого Анюкова (сделав его игроком сборной), молодого Кержакова (сделав его игроком сборной), молодого Денисова (сделав его игроком сборной), молодого Быстрова (сделав его игроком сборной), молодого Смольникова (сделав его игроком сборной), молодого Шатова (сделав его игроком сборной), молодого Смольникова (сделав его игроком сборной), а также не столь молодых - Зырянова (сделав его игроком сборной), Широкова (сделав его игроком сборной), ох устал я перечислять всех жертв убийственного Зенита.

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