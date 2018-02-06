Гендиректор «Ахмата»: «Ведем постоянный диалог с «Зенитом» по Швецу»

Чем в Зените на лавке сидеть,лучше уж в Ахмате постоянную игровую практику иметь.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал об интересе «Зенита» к полузащитнику грозненцев Антону Швецу. При этом руководитель заявил, что до лета футболист не покинет команду.
– Наша позиция не изменилась: до лета Швец останется игроком «Ахмата».
– Но предложения от сине-бело-голубых поступали?
– Мы еще в первый раз объяснили петербуржцам свою позицию, но в целом с ними идет постоянный диалог.
В текущем розыгрыше РФПЛ Швец провел 15 матчей, отметившись тремя голами.