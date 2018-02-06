Гендиректор «Ахмата»: «Ведем постоянный диалог с «Зенитом» по Швецу»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал об интересе «Зенита» к полузащитнику грозненцев Антону Швецу. При этом руководитель заявил, что до лета футболист не покинет команду.

– Наша позиция не изменилась: до лета Швец останется игроком «Ахмата».

– Но предложения от сине-бело-голубых поступали?

– Мы еще в первый раз объяснили петербуржцам свою позицию, но в целом с ними идет постоянный диалог.

В текущем розыгрыше РФПЛ Швец провел 15 матчей, отметившись тремя голами.