Канчельскис: «В России можно дать слабину, и тебя будут носить на руках. В Англии такое не прокатит»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возвращении нападающего Ахмеда Мусы из «Лестера» в ЦСКА.

– Почему у Мусы не получилось в «Лестере»?

– Наверное, ему изначально не надо было ехать в чемпионат России, в ЦСКА, а сразу пробовать свои силы в Европу. Упустил время.

– Неужели РФПЛ, на ваш взгляд, настолько расслабляет?

– Да. Здесь многих носят на руках, а туда уезжаешь, и уже сложно перестроиться на совершенно другой уровень. Скорости другие. В России ты можешь где-то дать себе слабину, и тебя будут носить на руках. В Англии такое не прокатит. Сбавляешь обороты – садись на лавочку. В России ты лучший, а за границей все по-другому. Может быть, немного сломался, где-то не хватило характера.

Напомним, что Муса перешел в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.