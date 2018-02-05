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    Канчельскис: «В России можно дать слабину, и тебя будут носить на руках. В Англии такое не прокатит»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возвращении нападающего Ахмеда Мусы из «Лестера» в ЦСКА.

    – Почему у Мусы не получилось в «Лестере»?

    – Наверное, ему изначально не надо было ехать в чемпионат России, в ЦСКА, а сразу пробовать свои силы в Европу. Упустил время.

    – Неужели РФПЛ, на ваш взгляд, настолько расслабляет?

    – Да. Здесь многих носят на руках, а туда уезжаешь, и уже сложно перестроиться на совершенно другой уровень. Скорости другие. В России ты можешь где-то дать себе слабину, и тебя будут носить на руках. В Англии такое не прокатит. Сбавляешь обороты – садись на лавочку. В России ты лучший, а за границей все по-другому. Может быть, немного сломался, где-то не хватило характера.

    Напомним, что Муса перешел в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2018 16:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 февраля 2018, 19:22

      В чр можно всё что угодно, всем пох, получай миллионы из госс компаний и пинай х*й

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 5 февраля 2018, 19:09

      Видно же что этот рогоносец исполняет заказ англичан! То он Промеса подначивал с этой англией теперь ему снова не так английские серебреники исправно отрабатывает! Скоро наверно от него дождемся что нибудь про ЧМ или в этом духе!!

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2018, 16:57

      да ты задолбал со своей Англией раз там всё как надо и всё правильно как сильно хвалишь эту сратую англию и вечно у тебя что у нас не так в футболе тогда уж извини вали отседа

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 февраля 2018, 16:52

      В чём-то он и прав, но у нас не на столько богат опыт отъезда игроков за рубеж, что бы делать такие принципиальные выводы!
      Может ЧМ сломает стереотипы и за нашими парнями выстроится очередь купцов из АПЛ, Бундес и Примеры?!))) А вдруг!

      6
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 5 февраля 2018, 16:28

      ...так и есть!!!..наши пешеходы живут какой то своей жизнью, ни чего не имеющей общего с реальной!!!!...кто виноват?....руководство....которое наладило на поток откатную зарплату и откатные сделки для бандитской своры агентов и прочих прилюбодеев околофутбола!!!!...самый последний и наглядный тому пример - паша погребняк....а сколько еще таких вот проектов в командах...по этому и нет здоровой конкуренции, потому как руководству она не нужна, все просто пилят народные деньги...какой нах футбооол????

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 февраля 2018, 16:25

      Абсолютно прав. Игрокам из РФПЛ, в топовых чемпионатах трудно и заиграть, и адаптироваться.

      1
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