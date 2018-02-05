Газинский вошел в сборную десятилетия «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский вошел в сборную десятилетия краснодарского клуба на позицию опорного хавбека.
Он на четыре процента обогнал полузащитника Шарля Каборе в голосовании. Оно проводится на сайте клуба.
На данный момент в сборную десятилетия вошли шесть игроков: Андрей Дикань, Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович и Юрий Газинский.
Сейчас болельщикам предлагается выбрать двух центральных защитников для сборной. Голосование продлится до 17:00 7 февраля.
Источник: ФК «Краснодар»