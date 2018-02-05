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    Газинский вошел в сборную десятилетия «Краснодара»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский вошел в сборную десятилетия краснодарского клуба на позицию опорного хавбека.

    Он на четыре процента обогнал полузащитника Шарля Каборе в голосовании. Оно проводится на сайте клуба.

    На данный момент в сборную десятилетия вошли шесть игроков: Андрей Дикань, Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович и Юрий Газинский.

    Сейчас болельщикам предлагается выбрать двух центральных защитников для сборной. Голосование продлится до 17:00 7 февраля.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    05.02.2018 12:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 февраля 2018, 17:30

      А не легче за всю историю собрать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > David_Fio 5 февраля 2018, 18:54

      22 февраля исполняется 10 лет. Вот и вся история

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