Де Бур: «Подстроиться Слуцкому под местный прямолинейный футбол сходу было непросто»

Бывший тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур назвал основные причины своего увольнения из английского клуба. Напомним, что голландский специалист был уволен в сентябре прошлого года, проработав на этом посту всего 78 дней после своего назначения.

– Все дело в панике руководства «Кристал Пэлас». Мы провалили старт, а клубу очень важно остаться в премьер-лиге – за это платят большие деньги. Я предполагал, что выводы можно делать только спустя полгода работы. Конечно, увольнения не ожидал и, думаю, не заслуживал. Футбол – это чертовы очки, а у «Кристал Пэлас» их тогда не было. Но если руководителей клуба что-то не устраивает по ходу сезона, первое, что они делают, – меняют тренера. В любом случае работа в Англии выпадает не каждому, и мне была оказана большая честь.

– Как на увольнение отреагировали вы и команда?

– Я был очень зол. Не хотел слушать никаких его объяснений и сам ни о чем не спрашивал. Лучше потратить энергию на что-то другое. Игроки были тоже расстроены. Хотя некоторых, возможно, моя отставка осчастливила – они ничего не сказали!

– Знали, что российский тренер Леонид Слуцкий тоже работал в этом сезоне в Англии?

– В «Халле»? Правда? «Халл» купил у «Кристал Пэлас» игрока – Фрейзера Кэмпбелла. Это команда типично английского стиля – 4-4-2, длинные забросы, высокие центральные защитники, которые не хотят покидать позиций. Допускаю, что Слуцкий столкнулся с теми же проблемами в Англии, что и я. Подстроиться под местный прямолинейный футбол сходу непросто.