Экс-скаут «Арсенала»: «Ханни может быть очень полезен «Спартаку»

Павел Кучеров, работавший в скаут-системе «Арсенала» и «Эвертона», выразил уверенность в том, что полузащитник Софьян Ханни принесет пользу «Спартаку».

Напомним, что красно-белые приобрели алжирского футболиста этой зимой из «Андерлехта» за 8 миллионов евро.

– Как охарактеризуете этого полузащитника?

– Софьян был лидером брюссельского клуба, капитаном команды – это уже о многом говорит. Игрок очень известный в Бельгии, знаю его достаточно хорошо и могу сказать, что по своим качествам Ханни подходит «Спартаку». Футболист креативный, умный. Если будут доверять, поможет москвичам.

– Это замена Промесу или Попову?

– Однозначно – не голландцу. Они друг на друга похожи, но все же действуют на разных позициях, Ханни в середине поля – под форвардом. Может смещаться на край, но комфортно себя чувствует в центре, где больше маневра, где не зажат флангом. Способен быть продуктивным как в подыгрыше, так и в завершении. А на бровке нужен футболист более скоростной и физически сильный, где-то больше работающий на свою статистику, чем тот, кто выходит в середине.

– Кто же лучше – Промес или Ханни?

– В физическом плане на сто процентов Квинси. А по игровым качествам они абсолютно разные. При этом Ханни, повторю, может быть очень полезен «Спартаку».