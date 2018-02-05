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«Краснодар» и «Зенит» не могут договориться по Шатову

5 февраля 2018, 01:06
19

«Зенит» и «Краснодар» продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника Олега Шатова.

Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин может перейти в стан «быков» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.

По информации источника, стороны не могут договориться о сумме компенсации за права на футболиста: «Краснодар» готов платить не более 5 миллионов евро, тогда как петербуржцы намерены получить 8,5 миллиона.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Шатов провел 13 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег
Комментарии (19)
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insider_retro
1517782897
Сложно увязать деньги, здравый смысл, амбиции и спортивную составляющую!)))
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TUMS
1517789378
Как собаки на сене. Загубят ведь игрока в ФНЛ.
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a-rakhmatov
1517797733
Шатов должен уйти из Зени и доказать свой класс игры с быками...удачи Олегу))
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Dimon013
1517815765
Да отпустите уже Олега с берегов Невы, пусть играет и возвращается в состав сборной!
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alp
1517816028
летом, или чуть раньше, когда выгонят манчини, будем олежку выкупать за миллиарды..
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OfaZavr
1517816102
нужно ведь не только свои денежные интересы учитывать но и интересы игрока, так и будут торговаться а он останется без практики накануне ЧМ.
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Полная Канистра
1517820984
урок всем будущим футболиста которые едут или идут в гости к тёте зине и которая от вас не отстанет или испортит вам всю жизнь до гроб..... доски
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Полная Канистра
1517821199
тётя отпустите мальчика пусть сам играет без вашего присмотра
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zigbert
1517831438
Удачных переговоров для Краснодара.
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BAIv
1517848161
не видно что аргентинцы намного лучше его, так что пусть договорятся надо практику ему дать
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