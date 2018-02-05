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    «Краснодар» и «Зенит» не могут договориться по Шатову

    «Зенит» и «Краснодар» продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника Олега Шатова.

    Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин может перейти в стан «быков» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.

    По информации источника, стороны не могут договориться о сумме компенсации за права на футболиста: «Краснодар» готов платить не более 5 миллионов евро, тогда как петербуржцы намерены получить 8,5 миллиона.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Шатов провел 13 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2018 01:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 февраля 2018, 19:29

      не видно что аргентинцы намного лучше его, так что пусть договорятся надо практику ему дать

      1
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 5 февраля 2018, 16:16

      Ничего не меняется в Питере .Бабла море а смысла нет . Жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 14:50

      Удачных переговоров для Краснодара.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2018, 11:59

      тётя отпустите мальчика пусть сам играет без вашего присмотра

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2018, 11:56

      урок всем будущим футболиста которые едут или идут в гости к тёте зине и которая от вас не отстанет или испортит вам всю жизнь до гроб..... доски

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 февраля 2018, 10:49

      Ага,целые миллионы тратят на покупку не ахти каких забугорных игроков,а тут уперлись за футболиста,которого убрали из основы и отправили тренироваться в ФНЛ-команду-очень мне напоминают мою бывшую жену,которая за рубль могла устроить скандал,а затем пол-лимона спустить на "еврейский ремонт" в квартире только из-за того,что ее подруга подобное сделала!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 10:35

      нужно ведь не только свои денежные интересы учитывать но и интересы игрока, так и будут торговаться а он останется без практики накануне ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +11240

      alp 5 февраля 2018, 10:33

      летом, или чуть раньше, когда выгонят манчини, будем олежку выкупать за миллиарды..

      2
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > alp 5 февраля 2018, 19:26

      что то с тренерами косяки, может там кого повыше надо выгнать

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 февраля 2018, 10:31

      когда эта дурь кончится

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 5 февраля 2018, 10:29

      Да отпустите уже Олега с берегов Невы, пусть играет и возвращается в состав сборной!

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