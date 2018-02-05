«Краснодар» и «Зенит» не могут договориться по Шатову

«Зенит» и «Краснодар» продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника Олега Шатова.

Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин может перейти в стан «быков» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.

По информации источника, стороны не могут договориться о сумме компенсации за права на футболиста: «Краснодар» готов платить не более 5 миллионов евро, тогда как петербуржцы намерены получить 8,5 миллиона.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Шатов провел 13 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.