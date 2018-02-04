Муса: «Васин против Салаха на ЧМ-2018? Они оба очень хорошие футболисты»

Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из «Лестера» в ЦСКА, рассказал о возможном противостоянии защитника армейцев Виктора Васина с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Напомним, что футболисты могут встретится на ЧМ-2018 в составе сборных России и Египта.

– Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах – это космос?

– Несомненно, он топовый нападающий.

– Виктор Васин сможет с ним справиться на домашнем чемпионате мира?

– Могу сказать, что они оба очень хорошие футболисты. Поэтому все-таки предлагаю дождаться матча. Посмотрим на противостояние двух сильных игроков.