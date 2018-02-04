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  • Муса: «Васин против Салаха на ЧМ-2018? Они оба очень хорошие футболисты»

Муса: «Васин против Салаха на ЧМ-2018? Они оба очень хорошие футболисты»

4 февраля 2018, 08:40
24

Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из «Лестера» в ЦСКА, рассказал о возможном противостоянии защитника армейцев Виктора Васина с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Напомним, что футболисты могут встретится на ЧМ-2018 в составе сборных России и Египта.

– Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах – это космос?

– Несомненно, он топовый нападающий.

– Виктор Васин сможет с ним справиться на домашнем чемпионате мира?

– Могу сказать, что они оба очень хорошие футболисты. Поэтому все-таки предлагаю дождаться матча. Посмотрим на противостояние двух сильных игроков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Египет Россия ЦСКА Ливерпуль Васин Виктор Муса Ахмед Салах Мохамед
Комментарии (24)
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acer2003
1517723883
Муса перебарщивает по подлизыванию в адрес Васина
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insider_retro
1517724210
Не в обиду Васину, но они игроки с разных планет! Васин габаритный и в силу этого не складный, неуступчивый в борьбе за позицию, но однозначно без скорости на рывок и на дистанцию. Салах скоростной, рывковый, маневренный, с хорошим техническим оснащением, нацеленный на удар и полезный в подыгрыше! Он - беда для нашей защиты!
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anri1703
1517724215
пфф Васин точно хороший косяпор
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XaXatyn
1517724365
Два совсем разных игрока по уровню ! Васин косячит много в последнее время , вот косяка от него ожидать стоит !
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VVM1964
1517727510
Посмотрим на это плачевное зрелище .
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Отчаянный Пердун
1517727790
обоим нужно ещё попасть в заявку на ЧМ. травмы, плохая игра или допинг. многое может помешать. Вот Джикия лучше бы противостоял Салаху. Здоровья ему
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SunRomeS
1517729571
Тут даже примерно сравнивать их не корректно: "они игроки с разных планет!"
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OfaZavr
1517732368
просто не хочет обижать своего одноклубника поэтому так и сказал.
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polt
1517735988
Скорость и техника Салаха и нерасторопность и кривоногость Васина - сильные стороны этих игроков.
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zigbert
1517738136
Сравнивать игроков разных позиций очень сложно.Один созидатель,другой разрушитель ,да и знак равенства ,по понятным причинам,ставить здесь нельзя.
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