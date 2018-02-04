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    Муса: «Васин против Салаха на ЧМ-2018? Они оба очень хорошие футболисты»

    Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из «Лестера» в ЦСКА, рассказал о возможном противостоянии защитника армейцев Виктора Васина с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

    Напомним, что футболисты могут встретится на ЧМ-2018 в составе сборных России и Египта.

    – Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах – это космос?

    – Несомненно, он топовый нападающий.

    – Виктор Васин сможет с ним справиться на домашнем чемпионате мира?

    – Могу сказать, что они оба очень хорошие футболисты. Поэтому все-таки предлагаю дождаться матча. Посмотрим на противостояние двух сильных игроков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2018 08:40
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 февраля 2018, 18:02

      а када эта муса тренироваться начнет??? всё интерьвьюхи налево-направо раздаёт..ещё та спецалюха...

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 февраля 2018, 17:39

      Васин обязательно проворонит и заработает удаление.Надо Салаха тупо разменять кем-то.Старая,добрая персоналочка.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 февраля 2018, 16:59

      не надо тут хвостом вилять ГДЕ ВАСИН А ГДЕ САЛАХ между ними вечная пропасть

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 февраля 2018, 16:55

      между Салахом и Васиным вечная пропасть муса об этом знает прекрасно и не надо хвостом вилять

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 февраля 2018, 13:10

      Как к чёрту васин, бесполезен

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 12:55

      Сравнивать игроков разных позиций очень сложно.Один созидатель,другой разрушитель ,да и знак равенства ,по понятным причинам,ставить здесь нельзя.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 февраля 2018, 12:19

      Скорость и техника Салаха и нерасторопность и кривоногость Васина - сильные стороны этих игроков.

      3
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 4 февраля 2018, 12:18

      в каком плане сильных???Так то Васин люлей Салаху даст,а по поводу игры,то Васину не переиграть Салаха...

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 4 февраля 2018, 11:30

      Я что то не понял...он что , назвал Салаха двумя хорошими игроками...?! )))

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 4 февраля 2018, 11:28

      Я чет то не понял... он что, назвал Салаха двумя хорошими игроками...?! )))

      2
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