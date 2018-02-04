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    Муса: «Забить «Спартаку» в финале Лиги Европы? Все может быть»

    Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из «Лестера» в ЦСКА, подчеркнул, что хочет победить вместе с московской командой во всех оставшихся матчах сезона.

    Также нигерийский форвард отметил, что армейцам по силам дойти до финала Лиги Европы.

    – Есть сожаление, что в этом сезоне у вас уже не будет возможности забить «Спартаку» в чемпионате России?

    – Здесь я ничего не могу поделать. Я не переживаю. Таков календарь. Раз сыграли со «Спартаком» до меня, значит, так и должно быть. Я сосредоточен на оставшихся встречах. Хочу, чтобы мы выиграли все 10 матчей и забрались как можно выше.

    – А может быть, еще удастся огорчить красно-белых? Финал Лиги Европы ЦСКА – «Спартак» реален?

    – Все может случиться, все может быть. Просто в каждой игре нам нужно выкладываться по максимуму и двигаться вверх по сетке турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2018 07:00
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 9 февраля 2018, 12:20

      по моему это уже было давно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 февраля 2018, 13:11

      Что ты несешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 февраля 2018, 13:06

      Такой большой а до сих пор в сказки веришь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 4 февраля 2018, 12:52

      Модераторы, а где мой комментарий? Ау.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 4 февраля 2018, 12:50

      Курочка ещё в гнездо не села, о яйцах рано говорить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 4 февраля 2018, 12:48

      мечтатели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 февраля 2018, 12:20

      Сначала сербскому Спартаку забей, что вряд ли у тебя получится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 4 февраля 2018, 12:02

      админы *********

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 февраля 2018, 11:14

      понты одни понты

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 февраля 2018, 11:05

      С Зенитом будете играть, если до финала дойдёте.

      3
      Ответить
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