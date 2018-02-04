Муса: «Забить «Спартаку» в финале Лиги Европы? Все может быть»

Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из «Лестера» в ЦСКА, подчеркнул, что хочет победить вместе с московской командой во всех оставшихся матчах сезона.

Также нигерийский форвард отметил, что армейцам по силам дойти до финала Лиги Европы.

– Есть сожаление, что в этом сезоне у вас уже не будет возможности забить «Спартаку» в чемпионате России?

– Здесь я ничего не могу поделать. Я не переживаю. Таков календарь. Раз сыграли со «Спартаком» до меня, значит, так и должно быть. Я сосредоточен на оставшихся встречах. Хочу, чтобы мы выиграли все 10 матчей и забрались как можно выше.

– А может быть, еще удастся огорчить красно-белых? Финал Лиги Европы ЦСКА – «Спартак» реален?

– Все может случиться, все может быть. Просто в каждой игре нам нужно выкладываться по максимуму и двигаться вверх по сетке турнира.