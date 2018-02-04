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  • Муса: «Забить «Спартаку» в финале Лиги Европы? Все может быть»

Муса: «Забить «Спартаку» в финале Лиги Европы? Все может быть»

4 февраля 2018, 07:00
27

Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из «Лестера» в ЦСКА, подчеркнул, что хочет победить вместе с московской командой во всех оставшихся матчах сезона.

Также нигерийский форвард отметил, что армейцам по силам дойти до финала Лиги Европы.

– Есть сожаление, что в этом сезоне у вас уже не будет возможности забить «Спартаку» в чемпионате России?

– Здесь я ничего не могу поделать. Я не переживаю. Таков календарь. Раз сыграли со «Спартаком» до меня, значит, так и должно быть. Я сосредоточен на оставшихся встречах. Хочу, чтобы мы выиграли все 10 матчей и забрались как можно выше.

– А может быть, еще удастся огорчить красно-белых? Финал Лиги Европы ЦСКА – «Спартак» реален?

– Все может случиться, все может быть. Просто в каждой игре нам нужно выкладываться по максимуму и двигаться вверх по сетке турнира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Спартак Муса Ахмед
Комментарии (27)
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Хакасия
1517721759
" ... речь не мальчика, но мужа".
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BarStep
1517722742
Провокационные вопросы Айрапетова - дипломатичные ответы Мусы...
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ДАША Д
1517724082
Этого не может быть потому что не может быть никогда.
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пряник929
1517724494
Размечтался...
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paracetamol
1517725154
Финал Лиги Европы не про вас, а про Зенит!
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VVM1964
1517726824
Господа , модераторы , вы видимо решили уничтожить общение на вашем сайте между пользователями , в чем преуспели - оно скоро закончится т.к. бессмысленно писать ответ " в никуда " или хрен знает куда , а именно туда улетают ответы на чей то комментарий .
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Zeff
1517731546
С Зенитом будете играть, если до финала дойдёте.
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Полная Канистра
1517732043
понты одни понты
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OOOVVV.
1517737806
Курочка ещё в гнездо не села, о яйцах рано говорить.
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IVAN53
1518168007
по моему это уже было давно))
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