Муса: «Не сказал бы, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса оценил свое выступление в составе «Лестера».

Напомним, нигериец принадлежит английскому клубу, в составе армейцев игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона.

– Почему у вас далеко не все получилось в «Лестере»?

– Вот на этот вопрос я даже не могу ответить… У меня, правда, нет никаких сейчас объяснений. Я бы с удовольствием порассуждал на эту тему, но ничего в голову не приходит на сей счет.

– Может быть, после чемпионата России было сложно привыкнуть к скоростям АПЛ? Не смогли перестроиться?

– Да я бы не сказал, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть. Бесспорно, разница есть. Но ведь когда я только уехал в «Лестер», поначалу выходил и забивал. При прежнем тренере все складывалось нормально. Потом произошла перестановка на тренерском мостике, и я перестал проходить в состав. У нового тренера было другое видение игры, он на меня не рассчитывал. И я не думаю, что в этой ситуации проблема заключалась исключительно во мне.