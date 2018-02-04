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  • Муса: «Не сказал бы, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть»

Муса: «Не сказал бы, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть»

4 февраля 2018, 01:22
8

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса оценил свое выступление в составе «Лестера».

Напомним, нигериец принадлежит английскому клубу, в составе армейцев игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона.

– Почему у вас далеко не все получилось в «Лестере»?

– Вот на этот вопрос я даже не могу ответить… У меня, правда, нет никаких сейчас объяснений. Я бы с удовольствием порассуждал на эту тему, но ничего в голову не приходит на сей счет.

– Может быть, после чемпионата России было сложно привыкнуть к скоростям АПЛ? Не смогли перестроиться?

– Да я бы не сказал, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть. Бесспорно, разница есть. Но ведь когда я только уехал в «Лестер», поначалу выходил и забивал. При прежнем тренере все складывалось нормально. Потом произошла перестановка на тренерском мостике, и я перестал проходить в состав. У нового тренера было другое видение игры, он на меня не рассчитывал. И я не думаю, что в этой ситуации проблема заключалась исключительно во мне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (8)
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acer2003
1517698248
Мусса, не трынди)))
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Asbjorn
1517699674
с лавки то оно конечно виднее
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maksspartak
1517709887
там не то что пропасть , там такая крутая скала что с нее лететь долго и муторно
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a-rakhmatov
1517710444
Муса в АПЛ был дежурным игроком, а в России видным форвардом.....так что Ахмед лукавит и льстит.
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sour12
1517714328
Если бы лимита не было , то на самом деле разница и не такая была...т.к. денег вливают энергетические компании и олигархи не малые....только благодаря лимит на поле пешком ходят разрекламированные личности х.й дро.ат а не играют в футбол. ..лучше бы по 8 негров бегали и играли и смотреть было интересно...спасибо мудко за говно лигу.
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DZHEK_VOROBEY1987
1517727574
Да там просто бездна.
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Dominator777
1517728570
Эти чемпионаты даже сравнивать нельзя, так как в АПЛ игра, зрелище, мастерство, атлетизм, адреналин, а РФПЛ - даже слова трудно подобрать (цензурные).
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