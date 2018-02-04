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    Муса: «Не сказал бы, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса оценил свое выступление в составе «Лестера».

    Напомним, нигериец принадлежит английскому клубу, в составе армейцев игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона.

    – Почему у вас далеко не все получилось в «Лестере»?

    – Вот на этот вопрос я даже не могу ответить… У меня, правда, нет никаких сейчас объяснений. Я бы с удовольствием порассуждал на эту тему, но ничего в голову не приходит на сей счет.

    – Может быть, после чемпионата России было сложно привыкнуть к скоростям АПЛ? Не смогли перестроиться?

    – Да я бы не сказал, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть. Бесспорно, разница есть. Но ведь когда я только уехал в «Лестер», поначалу выходил и забивал. При прежнем тренере все складывалось нормально. Потом произошла перестановка на тренерском мостике, и я перестал проходить в состав. У нового тренера было другое видение игры, он на меня не рассчитывал. И я не думаю, что в этой ситуации проблема заключалась исключительно во мне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2018 01:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 февраля 2018, 10:16

      Эти чемпионаты даже сравнивать нельзя, так как в АПЛ игра, зрелище, мастерство, атлетизм, адреналин, а РФПЛ - даже слова трудно подобрать (цензурные).

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 4 февраля 2018, 09:59

      Да там просто бездна.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 4 февраля 2018, 06:18

      Если бы лимита не было , то на самом деле разница и не такая была...т.к. денег вливают энергетические компании и олигархи не малые....только благодаря лимит на поле пешком ходят разрекламированные личности х.й дро.ат а не играют в футбол. ..лучше бы по 8 негров бегали и играли и смотреть было интересно...спасибо мудко за говно лигу.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > sour12 4 февраля 2018, 06:20

      Играть должны сильнейшие , а не те у кого паспорт есть.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 февраля 2018, 05:14

      Муса в АПЛ был дежурным игроком, а в России видным форвардом.....так что Ахмед лукавит и льстит.

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 февраля 2018, 05:04

      там не то что пропасть , там такая крутая скала что с нее лететь долго и муторно

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 февраля 2018, 02:14

      с лавки то оно конечно виднее

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 февраля 2018, 01:50

      Мусса, не трынди)))

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