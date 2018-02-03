«ПСЖ» выделил 50 миллионов на покупку вратаря «Ромы» Алисона

«ПСЖ» намерен укрепить вратарскую позицию в летнее трансферное окно.

Сообщается, что главной целью парижан является голкипер «Ромы» Алисон, за которого столичный клуб готов заплатить 50 миллионов евро.

При этом «ПСЖ» не единственный клуб, заинтересованный в бразильце. В числе претендентов также «Ливерпуль», «Челси», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Алисон, перешедший в «Рому» из «Интернасьонала» в июле 2016 года за 8 миллионов, провел 28 матчей и пропустил 23 гола.