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    «ПСЖ» выделил 50 миллионов на покупку вратаря «Ромы» Алисона

    «ПСЖ» намерен укрепить вратарскую позицию в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что главной целью парижан является голкипер «Ромы» Алисон, за которого столичный клуб готов заплатить 50 миллионов евро.

    При этом «ПСЖ» не единственный клуб, заинтересованный в бразильце. В числе претендентов также «Ливерпуль», «Челси», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне Алисон, перешедший в «Рому» из «Интернасьонала» в июле 2016 года за 8 миллионов, провел 28 матчей и пропустил 23 гола.

    Источник: Football Italia

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    03.02.2018 14:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 3 февраля 2018, 15:45

      Лучше взять уже опытного вратаря. Молодые и талантливые уже есть.

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    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 3 февраля 2018, 15:36

      Как они уже зае........................ли!!!

      1
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